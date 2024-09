Un nuevo “cuarteto del caos” amenaza a Estados Unidos

Hay crecientes vínculos militares-industriales entre China, Irán, Corea del Norte y Rusia

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, fue inusualmente franco en una reciente visita a Europa: “Una de las razones por las que [Vladimir] Putin puede continuar con esta agresión es el apoyo que le brinda la República Popular China”, dijo. China es, agregó, “el mayor proveedor de herramientas, el mayor proveedor de microelectrónica, todo lo cual está ayudando a Rusia a mantener su base industrial de defensa”. Los funcionarios estadounidenses se muestran reacios a discutir los detalles de lo que creen que Rusia está dando a sus amigos, pero Kurt Campbell, subsecretario de Estado, dijo recientemente que Rusia ha proporcionado a China submarinos, misiles y otra tecnología militar. Por otra parte, Estados Unidos dice que Irán ha estado ocupado enviando a Rusia cientos de misiles balísticos de corto alcance.

Estas revelaciones son ejemplos de los crecientes vínculos militares-industriales entre China, Irán, Corea del Norte y Rusia. “Casi hemos vuelto al eje del mal”, dice el almirante John Aquilino, el recientemente fallecido jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, en referencia al término aplicado por George W. Bush, un ex presidente, a Irán, Irak y Corea del Norte. Otros trazan paralelismos con las fuerzas del Eje de la Alemania nazi, el Japón imperial y la Italia fascista, con conclusiones preocupantes. “Rusia, China, Irán y Corea del Norte han estado cooperando durante más tiempo, y de más maneras, que cualquiera de los futuros países del Eje de la década de 1930″, advierte Philip Zelikow, en la Texas National Security Review, un revista militar y de seguridad.

Los miembros de este nuevo cuarteto del caos –cuyas ideologías van desde el islamismo hasta el comunismo de línea dura– están divididos por la desconfianza y tienen visiones muy diferentes del mundo. Sin embargo, los une un odio compartido al orden liderado por Estados Unidos y están deseosos de profundizar sus vínculos económicos y militares-industriales. Sus relaciones equivalen a una especie de “transaccionalismo estratégico”, dice un funcionario de la administración estadounidense. Es decir, los cuatro regímenes comparten una intención sistemática de llevar a cabo acuerdos bilaterales que redunden en beneficio de los intereses personales de cada participante y, a veces, también del interés colectivo.

Para tener una idea de la profundidad de la cooperación hasta el momento, hay que considerar tres categorías: las balas (es decir, las transferencias de armas), la fuerza (apoyo industrial) y el cerebro (difusión de tecnología). Aunque las dos primeras presentan el peligro más inmediato, es el intercambio de tecnología y conocimientos militares el que plantea la mayor amenaza a largo plazo para la seguridad de Occidente y su capacidad de disuadir a sus adversarios.

Empecemos por las balas. Corea del Norte e Irán están transfiriendo cientos de misiles, incluidos más de 200 proyectiles balísticos de corto alcance Fath-360 a Rusia, tras haber enviado ya millones de proyectiles de artillería y miles de drones de ataque. Los analistas esperan que Rusia los utilice para abrumar las defensas aéreas ucranianas, liberando así sus propios misiles más capaces para realizar ataques de largo alcance en otros lugares. Rusia ha disparado alrededor de 65 KN -23, un misil norcoreano de corto alcance, desde el comienzo de la guerra.

Compañerismo, misiles y músculos

La fuerza industrial ha sido igualmente importante. Aunque China no ha enviado armas, sus vastos suministros de componentes de doble uso se están “aplicando directamente a la maquinaria de guerra rusa”, dijo recientemente Campbell. China representa el 90% de las importaciones de microelectrónica de Rusia y el 70% de sus herramientas. Estos insumos han permitido a Rusia producir misiles de crucero y drones. El apoyo de China ha tenido efectos sorprendentes en otras partes del campo de batalla: un aumento en las importaciones de excavadoras chinas en 2022 ayudó a Rusia a construir defensas formidables, que frustraron la contraofensiva de Ucrania el año pasado. Mientras tanto, las empresas rusas están realizando más comercio y financiación en yuanes chinos para eludir las sanciones occidentales.

Igualmente importante, y menos conocido, es el floreciente intercambio de tecnología, de cerebros. Las guerras en Ucrania y Oriente Medio han creado abundantes oportunidades para intercambiar conocimientos técnicos. Ucrania es un “laboratorio de conocimiento y aprendizaje” para los iraníes, dice Dima Adamsky, de la Universidad Reichman de Israel. Obtiene información en tiempo real sobre la eficacia de sus armas contra las defensas occidentales, mientras que Rusia aprende de los asesores iraníes cómo llevar a cabo ataques aéreos que combinan drones y misiles. Rusia está compartiendo información sobre su interferencia de los controles de drones y las señales GPS con Irán, según el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación, una ONG. También está enviando a la República Islámica equipo occidental capturado, que probablemente será desmontado para su examen técnico.

Corea del Norte también recibe “valiosa información técnica y militar” sobre el desempeño de sus misiles contra las defensas aéreas occidentales, señala Mira Rapp-Hooper, funcionaria de seguridad estadounidense. Los estrategas chinos han estado estudiando el desempeño de los HIMARS , las minas terrestres y los drones –capacidades que espera encontrar en una guerra por Taiwán– en la guerra de Ucrania, dice Lyle Goldstein, experto en las fuerzas armadas de China en la Universidad de Brown.

Un boom tecnológico diferente

Cada vez más, los flujos de tecnología se están extendiendo más allá de estos acuerdos ad hoc, hacia acuerdos a largo plazo. La cooperación chino-rusa, antes obstaculizada por la sospecha mutua, está avanzando en áreas que incluyen submarinos, aeronáutica y misiles. Rusia está dispuesta a ayudar a China a construir sistemas de advertencia y defensa contra misiles, según el brazo de investigación de la fuerza aérea estadounidense. Ahora también hay una cooperación significativa en el espacio. Esto no se limita a China. Rusia está ayudando al programa espacial de Irán, que es ampliamente considerado como una fachada para el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales (ICBM). Putin, el presidente de Rusia, también ha prometido a Corea del Norte asistencia tecnológica no especificada. Esto podría incluir ayudar a Corea del Norte a desarrollar vehículos de reentrada para sus ICBM, sugiere Victor Cha, un experto en Corea del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un grupo de expertos.

Aunque hay pocas pruebas de que se haya producido un aumento de la colaboración en materia de armas nucleares, la difusión de las tecnologías militares más avanzadas se está acelerando. “Es difícil decir si Rusia se desprenderá de las joyas de la corona, pero Putin necesita sus municiones”, dice Cha. Avril Haines, directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, ha indicado que las “concesiones” rusas a Corea del Norte estaban socavando potencialmente las normas de no proliferación que se mantienen desde hace mucho tiempo. Y hay algunas señales de acciones u obligaciones militares conjuntas. Ha habido ejercicios navales en el Golfo de Omán por parte de Rusia, China e Irán. Rusia y China han realizado patrullas conjuntas de bombarderos cerca de Alaska. Un acuerdo firmado por Putin en Pyongyang en junio compromete a Rusia y Corea del Norte a “proporcionarse de inmediato asistencia militar y de otro tipo” en caso de guerra, lo que implicaría la participación rusa en cualquier conflicto en la península de Corea.

El presidente ruso, Vladimir Putin, saluda a su par chino, Xi Jinping (Sputnik/Pavel Volkov/Pool vía Reuters)

El cuarteto de autocracias todavía enfrenta una serie de restricciones que pueden limitar el alcance de la cooperación entre sus miembros. Una de ellas es que su apetito por el riesgo varía. La industria de defensa de China es lo suficientemente grande como para inclinar la balanza en Ucrania, pero el país se ha abstenido de proporcionar asistencia letal, sobre todo porque hacerlo también socavaría su capacidad de presentarse como un mediador neutral en los asuntos mundiales y pondría en peligro sus vínculos económicos con el mundo rico. Rusia, Irán y Corea del Norte (estados parias que ya están sujetos a sanciones) pueden tener menos escrúpulos. Pero aun así, Rusia parece haber dado marcha atrás por ahora en el envío de misiles antibuque a los hutíes, una milicia apoyada por Irán, tras la presión económica de las monarquías del Golfo y posiblemente China, todos los cuales necesitan estabilidad en el Mar Rojo para el comercio.

Otra limitación es la desconfianza, nacida de una historia de disputas y luchas internas. China, que reclama porciones de territorio ocupado por Rusia, está compitiendo con su vecino por la influencia en Asia Central y se muestra recelosa de los crecientes vínculos de defensa de Rusia con Corea del Norte, a la que considera su propio estado cliente. Mientras tanto, muchos iraníes siguen siendo muy conscientes de la invasión soviética de 1941. “Todos estos países tienen vínculos bilaterales, pero no hay ningún tipo de cooperación cuatrilateral”, señala Nicole Grajewski, del Carnegie Endowment for International Peace, un grupo de expertos. “Esto no es una alianza”, dice Jon Alterman, del CSIS, con desdén sobre el cuarteto. “Es un juego de ligar”. Las deficiencias de la agrupación se revelan más claramente en una comparación con la OTAN, el principal pacto de seguridad de Occidente, la mayoría de cuyos miembros comparten una profunda alineación de valores políticos, economías similares y un alto grado de confianza.

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, el cuarteto ya está empezando a dar dolores de cabeza a Occidente, y parece que el dolor se intensificará. Las fuerzas armadas de Estados Unidos, organizadas para luchar en una gran guerra, ya se están viendo obligadas a tomar decisiones difíciles y aceptar sacrificios arriesgados a cambio de recursos escasos. Esto quedó claramente ilustrado por la escasez de proyectiles de artillería de 155 mm el año pasado, cuando en enero Estados Unidos retiró las reservas de emergencia almacenadas en Israel para enviarlas a Ucrania, sólo para tener que dar marcha atrás en octubre, desviando a Israel los proyectiles destinados a Ucrania. De manera similar, cada misil antiaéreo disparado por barcos occidentales contra los drones hutíes en el Mar Rojo es uno menos disponible para defender a Taiwán. El intercambio de conocimientos técnicos diluirá la eficacia de las armas occidentales en todo el mundo: las interferencias rusas han reducido la efectividad de Excalibur, un proyectil de artillería guiado por GPS, a menos del 10%, según Mark Cancian, también del CSIS.

Los cuatro aterradores

Por supuesto, podría ser mucho peor: las cuatro autocracias aún no han coordinado sus esfuerzos en materia de armas nucleares ni han llevado a cabo campañas militares conjuntas. Sin embargo, a pesar de todas sus deficiencias y diferencias, las autocracias funcionan de acuerdo con un cálculo compartido simple: cuanto más poderoso y problemático se vuelve cada miembro, mayor es la oportunidad que tienen los demás de sacar provecho del caos. Este “dividendo de distracción”, sostiene Hal Brands, de la Universidad John Hopkins, puede “multiplicar los desafíos que sus miembros plantean individual y colectivamente”. Los riesgos que plantea la alineación cada vez más estrecha del cuarteto no necesitan ser exagerados en gran medida ni extrapolados a un futuro lejano para ser motivo de preocupación. Ya son bastante preocupantes tal como están.

