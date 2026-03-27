El día que Romario rompió todos los moldes: jugador, técnico y capitán en un partido oficial

Romario y su entrada como técnico-jugador en el partido del Vasco ante América por la Copa Sudamericana 2007

Romario, aquella leyenda del fútbol mundial y figura del Barcelona, supo desafiar las convenciones a lo largo de una trayectoria que incluye, entre tantos logros, la Copa del Mundo con Brasil en 1994. Sin embargo, su carrera también supo coleccionar momentos inolvidables. Uno de ellos ocurrió en 2007 durante el encuentro entre el Vasco da Gama y el América de México por Copa Sudamericana.

El delantero carioca alternó su desempeño en la cancha con su rol como entrenador interino, en un episodio singular que marcó el cierre de su carrera deportiva. El 7 de noviembre de 2007, y con 41 años, Romario volvió a vestir la camiseta de jugador mientras dirigía desde el banco.

En ese partido, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final, Romario asumió la dirección táctica del Vasco da Gama ante la salida del técnico titular y, ante la necesidad generada por las bajas en el plantel, decidió inscribirse como futbolista profesional. De esta manera, pudo ingresar unos minutos en la cancha de São Januário, en lo que sería su última aparición en un partido oficial.

“Hace 10 años, asumí interinamente la dirección del Vasco. Jugamos contra el América de México en São Januário. ¡Recordar es vivir!”, detalló en un posteo que hizo en 2017 en sus redes sociales, rememorando la que fue una de las anécdotas más recordadas del fútbol sudamericano de las últimas décadas.

De genio del área a líder en el banco

Nacido en Río de Janeiro en 1966, Romario de Souza Faria es reconocido como uno de los delanteros más efectivos de la historia. A lo largo de su carrera, marcó más de mil goles, cifra que solo un puñado de futbolistas ha alcanzado según registros oficiales y personales del propio jugador.

Romario levanta la Copa del Mundo en el Rose Bowl Stadium tras vencer a Italia en la final de Estados Unidos 1994 (Action Images/File Photo)

Pasó por clubes como el Vasco da Gama, el PSV Eindhoven de los Países Bajos y especialmente el Barcelona de Johan Cruyff, donde se consolidó como un referente a la hora de definir al arco.

En la selección de Brasil, Romario fue pieza clave para la conquista de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, donde fue reconocido como el mejor jugador del torneo. Ganó otros títulos. Dos Copas América (1989, 1997), la Copa Confederaciones 1997 y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Su figura trascendió por su capacidad para marcar goles y su estilo de vida. Su carrera incluyó episodios de indisciplina, disputas con entrenadores y una confianza notoria en sí mismo. Esta personalidad contribuyó a que siguiera jugando en primera división hasta los 42 años y mantuviera una presencia relevante en el fútbol profesional.

DT y jugador a los 41 años

En 2007, cuando su carrera como futbolista profesional llegaba a su última etapa, Romario mantuvo su motivación por competir. Durante la Copa Sudamericana de ese año, el Vasco da Gama enfrentó al América de México en los cuartos de final. La seguidilla de bajas y problemas internos en el equipo lo llevó a asumir como entrenador interino. Para afrontar la vuelta, el astro figuró en la planilla como técnico y optó por inscribirse también como jugador, ante la escasez de alternativas.

Esa noche fue especial para él por regresar a la cancha tras meses de lesión y ejercer ambos roles ante su afición. Ingresó con la camiseta número 11, portando la cinta de capitán, en medio de la ovación de los hinchas presentes en São Januário.

El partido de cuartos de final en São Januário marcó la última aparición de Romario como jugador profesional en un torneo oficial (Captura/YouTube)

Aunque arrastraba una prolongada inactividad, Romario cumplió y mostró su experiencia sobre el campo. El partido terminó con un 2-1 global a favor del América de México, que se clasificó por la actuación de un joven Guillermo Ochoa que se mantuvo firme en el arco azteca.

La atención principal de la noche se centró en la situación inusual: Romario actuando como director técnico y jugador a la vez, una combinación casi sin precedentes en el fútbol profesional. Tras el encuentro, el brasileño declaró a la cadena TV Globo: “Mirá, el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Esas cosas no son imposibles, pero estoy feliz porque fue un buen partido". Asimismo, en declaraciones recogidas por AS, sentenció: “Me gustó entrenar. No descartaría seguir, si quieren aquí”.

Retiro y legado de un futbolista irrepetible

Sin embargo, y a pesar del deseo del delantero, su experiencia como entrenador-jugador no se extendió más allá de esa noche.

Romario dejó el Vasco da Gama poco tiempo después, aduciendo diferencias con la dirigencia del club. Se retiró oficialmente en 2008, cerrando así una carrera de más de 20 años y más de 100 goles convertidos.

Al abandonar la actividad profesional como jugador, Romario incursionó en la política, aunque continuó vinculado al fútbol desde otras áreas. El recuerdo de aquella noche en São Januário permanece latente para los aficionados de Brasil y del mundo entero.