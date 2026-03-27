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El video de la maniobra de Colapinto con Verstappen por la cual es investigado en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Los comisarios evalúan el accionar del argentino tras un movimiento frente al piloto de Red Bull durante la segunda práctica en el trazado de Suzuka

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Los comisarios del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 abrieron una investigación sobre una maniobra de Franco Colapinto frente a Max Verstappen durante la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Suzuka.

La acción, ocurrida a los ocho minutos de iniciada la FP2, involucró al piloto argentino de Alpine, quien circulaba delante del neerlandés de Red Bull mientras realizaba movimientos para aumentar la temperatura de los neumáticos antes de la curva 130R, la más rápida del trazado.

La dirección de carrera considera que Colapinto pudo haber incurrido en una infracción al artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que prohíbe detenerse o entorpecer de manera innecesaria a otro competidor durante las sesiones clasificatorias de tiempo. Las posibles sanciones contemplan desde advertencias hasta la penalización en la parrilla de salida, según detalló Motorsport.

El incidente se produjo mientras Verstappen se encontraba en una vuelta rápida y se aproximaba a gran velocidad al monoplaza de Colapinto. El expiloto de Fórmula 1, Jolyon Palmer, analizó la maniobra en la transmisión internacional de F1 TV y expresó: “Lo está bloqueando, pero como hemos visto mucho en los entrenamientos hasta ahora. Max estaba con la goma dura. Seguro estará más molesto con el subviraje con los blandos que con eso”.

La comparecencia de Colapinto y un representante de Alpine ante los comisarios de la prueba fue fijada para las 16:30, hora local, con el objetivo de explicar lo sucedido y exponer su versión de los hechos. Verstappen también fue convocado a la audiencia.

El resultado de esta investigación podría derivar en una sanción que afecte la posición de Colapinto en la parrilla de salida del Gran Premio de Japón, agregando tensión a la previa de la competencia en Suzuka.

*Lo mejor de las prácticas del viernes en el Gran Premio de Japón.

Mientras tanto, Oscar Piastri, piloto de McLaren, registró el mejor tiempo de la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón 2026, superando a los dos Mercedes. Franco Colapinto finalizó en la 17ª posición, mientras que Sergio “Checo” Pérez culminó 20°, tras perder media hora en boxes por reparaciones en su auto.

Durante la primera parte de la sesión, Charles Leclerc encabezó la tabla con neumáticos medios, seguido de cerca por Piastri y George Russell. Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros lugares. El argentino Colapinto fue el único latinoamericano en pista y llegó a ubicarse 14° usando neumáticos duros, mientras que Pérez permaneció en boxes por daños sufridos luego de un toque con Alex Albon.

En el tramo final, tras el cambio a neumáticos blandos, Piastri estableció la mejor vuelta con un tiempo de 1m30.133s. Antonelli y Leclerc se mantuvieron cerca, hasta que Russell desplazó a Leclerc del tercer puesto. Lando Norris, luego de resolver un inconveniente hidráulico, ingresó entre los seis primeros en su primer intento lanzado.

Colapinto cerró la sesión 17°, delante de Valtteri Bottas y Fernando Alonso. Pérez, con poco rodaje, finalizó último entre los pilotos que marcaron tiempo, a 3.5 segundos del líder.

clasificación segunda práctica gran premio de japón
Así quedó la clasificación de la segunda práctica del Gran Premio de Japón

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