Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre defensa aérea ante la amenaza de los drones iraníes al petróleo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, junto al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman (Agencia de Prensa Saudí/Cedida a REUTERS/Archivo)

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá a Kiev compartir su experiencia en la defensa contra los ataques de drones de origen iraní Shahed, informó un alto responsable a la agencia de noticias AFP.

“El objetivo del acuerdo es que Ucrania les ayude a desarrollar los componentes necesarios de defensa aérea que les hacen falta para enfrentar los Shaheds y otros drones”, detalló el funcionario.

El documento se firmó el jueves durante la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky,a la ciudad saudita de Yeda, según otro alto responsable citado por la AFP.

Zelensky comunicó en redes sociales la firma de un “acuerdo importante” sobre cooperación “en materia de defensa” entre ambos países. “Estamos listos para compartir nuestra pericia y nuestro sistema con Arabia Saudita”, afirmó.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, “los ucranianos se defienden contra los mismos bombardeos terroristas, misiles balísticos y drones, que el régimen iraní lanza hoy en Oriente Medio y en la región del Golfo”, señaló Zelensky.

Un dron explosivo iraní Shahed lanzado por Rusia surca el cielo segundos antes de impactar contra un objetivo en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre de 2022 (Foto AP/Efrem Lukatsky/Archivo)

Arabia Saudita es uno de los países del Golfo a los que Ucrania envió recientemente expertos militares para compartir su experiencia en la intercepción de drones Shahed, diseñados por Irán y ahora producidos en masa por Rusia para atacar territorio ucraniano.

Durante su estadía en Yeda, Zelensky mantuvo encuentros con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán y con especialistas militares ucranianos, de acuerdo con su servicio de prensa.

Bajo ataques casi diarios de centenares de drones Shahed, Ucrania desarrolló una gama de sistemas de defensa económicos y eficaces, incluidos interceptores. Esta experiencia es muy valorada por los países del Golfo, que actualmente también son blanco de drones similares lanzados por Irán en respuesta a bombardeos de Estados Unidos e Israel.

En otro orden, la Guardia Revolucionaria iraní informó que interceptó tres buques que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, y añadió que la ruta está cerrada a los buques que viajan desde y hacia puertos “pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses”.

“Esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense que afirmaba que el estrecho de Ormuz estaba abierto, tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades fueron interceptados tras una advertencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, declaró la Guardia en su sitio web Sepah News.

“Se prohíbe el movimiento de cualquier buque desde y hacia puertos de origen pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses, a cualquier destino y a través de cualquier corredor”, agregó.