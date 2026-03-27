Mundo

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre defensa aérea ante la amenaza de los drones iraníes al petróleo

El pacto permitirá a Kiev compartir su experiencia en la defensa contra los ataques de aeronaves no tripuladas Shahed, similares a las que el régimen teocrático lanzó sobre refinerías del reino petrolero

Guardar
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, junto al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman (Agencia de Prensa Saudí/Cedida a REUTERS/Archivo)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, junto al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman (Agencia de Prensa Saudí/Cedida a REUTERS/Archivo)

Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá a Kiev compartir su experiencia en la defensa contra los ataques de drones de origen iraní Shahed, informó un alto responsable a la agencia de noticias AFP.

“El objetivo del acuerdo es que Ucrania les ayude a desarrollar los componentes necesarios de defensa aérea que les hacen falta para enfrentar los Shaheds y otros drones”, detalló el funcionario.

El documento se firmó el jueves durante la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky,a la ciudad saudita de Yeda, según otro alto responsable citado por la AFP.

Zelensky comunicó en redes sociales la firma de un “acuerdo importante” sobre cooperación “en materia de defensa” entre ambos países. “Estamos listos para compartir nuestra pericia y nuestro sistema con Arabia Saudita”, afirmó.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, “los ucranianos se defienden contra los mismos bombardeos terroristas, misiles balísticos y drones, que el régimen iraní lanza hoy en Oriente Medio y en la región del Golfo”, señaló Zelensky.

Un dron explosivo iraní Shahed lanzado por Rusia surca el cielo segundos antes de impactar contra un objetivo en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre de 2022 (Foto AP/Efrem Lukatsky/Archivo)
Un dron explosivo iraní Shahed lanzado por Rusia surca el cielo segundos antes de impactar contra un objetivo en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre de 2022 (Foto AP/Efrem Lukatsky/Archivo)

Arabia Saudita es uno de los países del Golfo a los que Ucrania envió recientemente expertos militares para compartir su experiencia en la intercepción de drones Shahed, diseñados por Irán y ahora producidos en masa por Rusia para atacar territorio ucraniano.

Durante su estadía en Yeda, Zelensky mantuvo encuentros con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán y con especialistas militares ucranianos, de acuerdo con su servicio de prensa.

Bajo ataques casi diarios de centenares de drones Shahed, Ucrania desarrolló una gama de sistemas de defensa económicos y eficaces, incluidos interceptores. Esta experiencia es muy valorada por los países del Golfo, que actualmente también son blanco de drones similares lanzados por Irán en respuesta a bombardeos de Estados Unidos e Israel.

En otro orden, la Guardia Revolucionaria iraní informó que interceptó tres buques que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, y añadió que la ruta está cerrada a los buques que viajan desde y hacia puertos “pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses”.

“Esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense que afirmaba que el estrecho de Ormuz estaba abierto, tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades fueron interceptados tras una advertencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, declaró la Guardia en su sitio web Sepah News.

“Se prohíbe el movimiento de cualquier buque desde y hacia puertos de origen pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses, a cualquier destino y a través de cualquier corredor”, agregó.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteUcraniaArabia SauditaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz: la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber interceptado tres buques

El brazo armado más duro del régimen persa dijo que la ruta está cerrada a los barcos “enemigos” y busca demostrar fuerza pese a que sufre sensibles bajas. Trump confirmó que hay negociaciones en curso

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz: la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber interceptado tres buques

La Justicia italiana aprobó la extradición de la ex diputada brasileña Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro y condenada

El tribunal italiano dio su visto bueno para enviar a la ex legisladora a su país de origen, mientras la acusada busca frenar el proceso mediante acciones legales pendientes en el país europeo

La Justicia italiana aprobó la extradición de la ex diputada brasileña Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro y condenada

Putin le pidió a los oligarcas rusos que contribuyan al presupuesto ante el fuerte aumento del costo de la guerra en Ucrania

La presión ejercida por el presidente ruso revela su determinación de proseguir la invasión hasta alcanzar el control total de la región ucraniana del Donbás

Putin le pidió a los oligarcas rusos que contribuyan al presupuesto ante el fuerte aumento del costo de la guerra en Ucrania

Los líderes de línea dura de Irán toman el control: quiénes son los funcionarios que asumieron en plena guerra

El liderazgo supremo recayó en Mojtaba Khamenei, la Guardia Revolucionaria reforzó su control y el presidente Pezeshkian se mantiene en el cargo, aunque con atribuciones limitadas frente a las instituciones militares

Los líderes de línea dura de Irán toman el control: quiénes son los funcionarios que asumieron en plena guerra

Marco Rubio se reúne en París con cancilleres del G7 en busca de apoyo a la estrategia de Washington en la guerra contra Irán

El secretario de Estado de EEUU viajó a Francia con una posición clara: los socios occidentales deben implicarse en la reapertura del Estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán, cuyo cierre disparó los precios de la energía a nivel global

Marco Rubio se reúne en París con cancilleres del G7 en busca de apoyo a la estrategia de Washington en la guerra contra Irán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un pueblo de cuento para ver el mar a dos horas de París: un puerto pesquero que ha atraído a artistas de la talla de Víctor Hugo

Un pueblo de cuento para ver el mar a dos horas de París: un puerto pesquero que ha atraído a artistas de la talla de Víctor Hugo

Perú también construye una gran zanja en la frontera con Chile, pero con otros propósitos

Se reavivó el fuego en el depósito de materiales plásticos y pinturas de Francisco Álvarez

El Gobierno permitirá agregarle más bioetanol a las naftas para frenar la suba de precios

Día Mundial del Queso: seis recetas irresistibles para disfrutar de un clásico de la gastronomía

INFOBAE AMÉRICA
Tempos Vega Sicilia estará presente en el Mutua Madrid Open 2026 con Macán y Oremus

Tempos Vega Sicilia estará presente en el Mutua Madrid Open 2026 con Macán y Oremus

Stranger Than Heaven y Alien Deathstorm entre los nuevos títulos presentados en el Xbox Partner Preview

El mundo se olvida de la guerra de Ucrania tras un mes de bombardeos en Irán

Abogados Cristianos ante el juicio a Echenique por un tuit sobre sacerdores y pederastia: "Venimos a pedir respeto"

La economía de España crecerá un 2,3% en 2026 por plan ante la guerra, según banco central

ENTRETENIMIENTO

Prime Video pone fecha al esperado estreno mundial de “La casa de los espíritus” con Isabel Allende y Eva Longoria como productoras

Prime Video pone fecha al esperado estreno mundial de “La casa de los espíritus” con Isabel Allende y Eva Longoria como productoras

La quinta temporada de Hacks ya tiene fecha y será el gran final de la serie en HBO Max

El renacer creativo de Antonio Banderas tras dejar atrás Hollywood y apostar por el teatro: “Nunca he sido tan feliz”

Dominic Monaghan sobre la amistad tras El Señor de los Anillos: “Los 4 hobbits somos hermanos, con todo lo que eso implica”

Andrew Garfield habló de su futuro en Marvel y dejó dudas sobre su regreso a Spider-Man: “Ya formé parte de ese círculo”