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El vestuario del Atlético de Madrid y su respaldo a Simeone: “Consiguió que los jugadores hagan cualquier cosa por él”

Saúl Ñíguez destacó, en FourFour Two, el carisma del entrenador argentino y cómo su liderazgo transformó la mentalidad del equipo, impulsando una cultura de compromiso que permanece vigente en cada competencia

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Saúl Ñíguez define a Diego Simeone como “casi un dios” por su fuerte liderazgo en el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)
Saúl Ñíguez define a Diego Simeone como “casi un dios” por su fuerte liderazgo en el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)

Atlético de Madrid vive bajo la influencia de Diego Simeone, a quien, según Saúl Ñíguez, muchos consideran “casi un dios”. El centrocampista así resumió el peso y la huella del entrenador argentino en el club, entidad a la que comandó durante más de una década.

La gestión de Simeone marcó un antes y un después en la institución, respaldada tanto por los jugadores como por la afición, de acuerdo a la revista deportiva británica FourFourTwo.

Ñíguez sostiene que Simeone transformó la identidad y ambición del equipo, pasando de liderar un club alejado de los títulos a consolidar una relación de lealtad dentro del vestuario y un vínculo de identificación entre jugadores e hinchas. Bajo su mando, Atlético de Madrid logró competir de igual a igual con los equipos más poderosos, instaurando una cultura de exigencia que permanece hasta el día de hoy.

La gestión de Simeone en el Atlético de Madrid marcó un antes y un después al transformar la identidad y ambición del club (EFE/Rodrigo Jiménez)
La gestión de Simeone en el Atlético de Madrid marcó un antes y un después al transformar la identidad y ambición del club (EFE/Rodrigo Jiménez)

Al recordar cómo fue el arranque de la era Simeone, Ñíguez recordó: “Diego Simeone fue la primera persona que creyó en mí”, contó en FourFourTwo. El mediocampista subrayó además: “Es casi un dios en el Atleti, pero se ganó ese estatus”.

La gestión del entrenador argentino va mucho más allá de sumar títulos: para Ñíguez, su principal valor radica en el carisma y en la capacidad para contagiar sus ideas. En sus palabras: “El mayor don de Simeone no es su manera de entrenar, sino su capacidad para transmitir ideas. Consiguió que los jugadores hagan cualquier cosa por él”.

Ñíguez compartió vestuario con Simeone durante 12 temporadas, tiempo en el que fue testigo directo de su método y su relación con el plantel.

El punto de partida y el cambio bajo las órdenes de Simeone

El mayor legado de Simeone, según Ñíguez, reside en su carisma y su capacidad única para transmitir ideas al plantel (EFE/Rodrigo Jiménez)
El mayor legado de Simeone, según Ñíguez, reside en su carisma y su capacidad única para transmitir ideas al plantel (EFE/Rodrigo Jiménez)

En diciembre de 2011, Simeone asumió la dirección técnica cuando el club ocupaba la décima posición en La Liga. Fue entonces cuando dio impulso a una plantilla que pronto empezó a competir con los mejores equipos del continente. Ñíguez insistió en que los grandes logros acumulados –incluidos los títulos y la regularidad– son el resultado de una mentalidad extendida gracias a la labor del entrenador.

La Copa del Rey de 2013 representa, para Saúl Ñíguez, un momento bisagra en la historia contemporánea de la entidad. “La final de Copa del Rey de 2013, que ganamos al Real Madrid en el Bernabéu, fue un punto de inflexión”, aseguró el centrocampista, aludiendo al reto que suponía superar a los grandes del fútbol español.

No obstante, el proceso de transformación había iniciado antes. El propio Ñíguez repasa: “El club ya venía cambiando desde hacía años, desde que Quique Sánchez Flores conquistó la primera Europa League en 2010”.

Saúl Ñíguez destaca que el sentido de pertenencia y el compromiso por la camiseta son sellos distintivos de la era Simeone (ATLÉTICO DE MADRID/Europa Press)
Saúl Ñíguez destaca que el sentido de pertenencia y el compromiso por la camiseta son sellos distintivos de la era Simeone (ATLÉTICO DE MADRID/Europa Press)

Aquel conjunto, destaca, “marcó el camino que otros siguieron después, demostrando que era posible hacer historia y enfrentarse de igual a igual con los dos gigantes de España”, declaró en FourFourTwo.

Sentido de pertenencia y afición: la huella del Cholo

La relación entre el plantel y la hinchada es otro aspecto fundamental en el tiempo de Simeone al frente del Atlético de Madrid. Ñíguez apunta directamente: “Los jugadores darían la vida por esa camiseta”, expresión que sintetiza el grado de compromiso logrado por el técnico argentino en el vestuario rojiblanco.

A ese sentimiento se suma la conexión emocional generada con la afición. Sin embargo, como expone el mediocampista, los resultados deportivos a veces separan a los equipos de la gloria: “Ganar o perder es una línea muy fina, pero la afición se identifica con el equipo y esa conexión persiste hasta hoy”.

El club construyó una cultura de exigencia y pertenencia, perdurable en la historia y el sentir colectivo del Atlético de Madrid (REUTERS/Susana Vera)
El club construyó una cultura de exigencia y pertenencia, perdurable en la historia y el sentir colectivo del Atlético de Madrid (REUTERS/Susana Vera)

A lo largo de los últimos años, el club construyó una convicción capaz de desafiar a los clubes más grandes de España. Se instaló un modelo de exigencia y pertenencia, dejando una huella profunda tanto en la historia como en el sentir colectivo del Atlético de Madrid.

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