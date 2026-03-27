El Adam Smith Center reunió a seis Primeras Damas latinoamericanas para debatir sobre el liderazgo femenino

Carlos Rosillo, director del Adam Smith Center, posa acompañado por las primeras damas Rossana Briceño (Belice), María Elena Urquidi (Bolivia), Leticia Ocampos (Paraguay), Lucrecia Peinado (Guatemala), Signe Zeikate (Costa Rica) y Maricel Cohen de Mulino (Panamá)

La edición inaugural del Diálogo Regional de Cónyuges de Jefes de Estado de las Américas marca el inicio de una serie de encuentros orientados a consolidar una red hemisférica de liderazgo social con proyección y capacidad de incidencia en la región.

Este evento, promovido por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU) junto a ALMA (Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes), establece una plataforma permanente de articulación regional que convoca a sector público, organismos multilaterales, sector privado y academia.

Carlos Rosillo, junto a las primeras damas Rossana Briceño (Belice), María Elena Urquidi (Bolivia), Leticia Ocampos (Paraguay), Lucrecia Peinado (Guatemala) y Signe Zeikate (Costa Rica)

La iniciativa busca sentar las bases de una arquitectura de cooperación regional que, en futuras etapas, sumará espacios ministeriales y sectoriales.

“Lo que nos convoca es la convicción de que la región necesita más espacios de conversación seria, útil y estratégica entre liderazgos que tienen capacidad real de incidencia”, dijo Carlos Rosillo, anfitrión del evento.

Carlos Rosillo interviene en el Cosmos Club de Washington DC durante el foro “Liderar en un mundo en transformación: Soft Power y Acción Social en las Américas”

El Diálogo Regional “Liderar en un Mundo en Transformación: Soft Power y acción social en las Américas” está diseñado como un espacio confidencial y de alto nivel, donde los cónyuges de jefes de Estado podrán fortalecer sus capacidades de liderazgo y diplomacia social mediante la formación e intercambio de experiencias.

Participarán en conversaciones directas con un grupo selecto de expositores invitados, expertos en liderazgo, política pública, cooperación internacional y gestión social.

La primera dama de Costa Rica, Signe Zeikate, toma la palabra en el foro “Liderar en un mundo en transformación: Soft Power y Acción Social en las Américas”

El programa propone sesiones centradas en el análisis de liderazgo e influencia en contextos de incertidumbre, evaluación geopolítica regional y el papel estratégico de las Primeras Damas como elementos de estabilidad institucional y cohesión social.

Se abordarán, además, herramientas de soft power y diplomacia social para movilizar agendas, articular consensos y visibilizar temas prioritarios en Latinoamérica y el Caribe.

El eje de alianzas público-privadas permitirá examinar proyectos innovadores en formación, niñez, tecnología, inclusión financiera y emprendimiento, así como mecanismos de colaboración entre sector público y privado para potenciar el impacto social.

La primera dama de Paraguay, Leticia Ocampos, presenta su enfoque sobre acción social en el marco del foro regional

La reunión enfatiza el valor de la diplomacia y el soft power como instrumentos fundamentales para la construcción de confianza, el entendimiento y la cooperación entre los pueblos en un entorno global interdependiente.

Carlos Rosillo toma la palabra mientras los participantes comparten y debaten sus puntos de vista en el foro “Liderar en un mundo en transformación: Soft Power y Acción Social en las Américas”

Se reconoce el rol de los cónyuges de jefes de Estado como agentes de cambio que, desde su influencia basada en valores, empatía y legitimidad social, impulsan alianzas multisectoriales y generan impacto en ámbitos como el bienestar infantil, la salud mental, el empoderamiento femenino y la inclusión social.

La jornada se llevó a cabo en el Cosmos Club de Washington DC, donde participaron representantes del Adam Smith Center y distintas delegaciones

“El verdadero valor de esta iniciativa inicia hoy para prevalecer en el futuro uniendo países y voluntades”, concluyó Rosillo.