La Libertad Avanza presentó un paquete de proyectos en la Legislatura porteña en medio de tensiones con el PRO

Karina Milei y Patricia Bullrich cuando unificaron a sus legisladores en la Legislatura porteña

Con la campaña electoral ya instalada, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña presentó un paquete de proyectos que, según describieron, busca “agilizar” el Estado, recuperar el orden público y bajar los impuestos. El anuncio llegó en medio de la tensión con el PRO por la disputa por la sucesión en la Ciudad de cara a 2027 y, además, del escándalo que involucra a Manuel Adorni por un vuelo privado y la compra de viviendas que generan sospechas sobre su patrimonio.

Cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, fue la primera en mostrar las tensiones. “Son las ideas que venimos impulsando desde el primer día y es hora de que se implementen en la Ciudad”, dijo, aunque expresó cierta “alegría” irónica. En privado, los libertarios hablan directamente de una “copia” por parte del PRO.

“Somos una oposición constructiva”, dicen en la bancada libertaria al referirse a la relación con el Ejecutivo porteño. Una definición que también utilizó Mauricio Macri a nivel nacional en su vínculo con el gobierno de Javier Milei. Aunque evitan pronunciarse sobre la estrategia electoral, con la presentación del paquete de medidas buscaron retomar la agenda política y “representar a los porteños que nos votaron”, según indicaron.

Pilar Ramírez es una de la dirigentes libertarias más cercanas a Karina Milei. Manuel Adorni sonaba como candidato a suceder a Jorge Macri

El espacio viene de cosechar una victoria en los últimos comicios que le permitió pasar de 3 a 14 legisladores. La lista fue encabezada por Adorni, quien sonaba como candidato a jefe de Gobierno porteño al igual que Patricia Bullrich. Hoy ambos parecieran estar hoy lejos de ese objetivo: Adorni, por las sospechas sobre la compra de viviendas y un vuelo privado; y la ministra de Seguridad, por el malestar que le generó que la acusaran de gestar esa operación.

Ahora, el bloque que preside Ramírez busca dejar atrás cualquier tipo de relación con la situación de Adorni e imponer una agenda parlamentaria con propuestas que incluyen una reforma impositiva con baja de tributos, medidas de simplificación administrativa y digitalización, incentivos a la inversión y cambios estructurales en el funcionamiento del Estado. A su vez, se contemplan reformas en materia institucional y de seguridad, como Ficha Limpia, la reforma del Código Contravencional, la baja de imputabilidad y una regulación más estricta del uso del espacio público.

Desde el bloque señalaron que incluso aspiran a conseguir apoyos de otros espacios, como el peronismo, para avanzar con la aprobación de las iniciativas. “Hoy La Libertad Avanza es el espacio más reformista de la Ciudad, con una agenda clara para mejorar las condiciones en las que viven, trabajan y producen los porteños”, sostuvo Ramírez.

El bloque de La Libertad Avanza está presidido por Pilar Ramírez y cuenta con 14 integrantes: Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Rebeca Fleitas, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, Nicolás Pakgojz, Solana Pelayo, Sandra Mónica Rey, Leonardo Saifert y Diego Vartabedian.

A continuación, uno por uno, los proyectos presentados:

Reforma Impositiva: incluye la eliminación de impuestos distorsivos y la reducción de Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes. También contempla el Impuesto a Sellos en operaciones inmobiliarias, la reducción del impuesto inmobiliario, beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos y la eliminación de tributos sobre instrumentos financieros, créditos y consumos financiados.

Libertad comercial y simplificación: incorpora el silencio administrativo positivo y el reconocimiento de habilitaciones entre jurisdicciones.

Modernización del Estado: establece el principio de “una sola vez”, un catálogo único de trámites obligatorio y la centralización de la información administrativa para reducir tiempos y discrecionalidad.

Incentivo a inversiones (RIMI + RIGI): el RIMI prevé incentivos fiscales como la exención de Ingresos Brutos, Sellos y ABL, además de financiamiento del Banco Ciudad para inversiones medianas, mientras que la adhesión al RIGI garantiza estabilidad jurídica y beneficios para proyectos.

Reforma VTV y autopartes: propone la sustitución del modelo actual por un sistema abierto y competitivo que permita validar la verificación técnica vehicular cuando el service se realice en talleres homologados. Además, elimina el esquema cerrado actual, habilita más prestadores, flexibiliza el grabado de autopartes, amplía plazos de revisión y elimina la fijación estatal de precios.

Ley Bases porteña: busca achicar el Estado, desburocratizar la gestión, ampliar el alcance del silencio administrativo positivo, establecer plazos claros de respuesta, digitalizar trámites y crear un sistema más transparente y accesible.

Reforma del Estado: incluye la eliminación de organismos superpuestos, una nueva ley de procedimiento administrativo con foco en la digitalización y la promoción de privatizaciones en actividades no esenciales.

Ley de Comunas: el proyecto propone que solo cobren un salario los presidentes de las comunas y no el resto de los comuneros. “La iniciativa apunta a que las comunas asuman de forma efectiva funciones hoy superpuestas con el Poder Ejecutivo, reduciendo estructuras duplicadas, mejorando la gestión de cercanía y disminuyendo el gasto público”, señalaron.

Ficha Limpia: busca impedir que personas con condenas por delitos graves accedan a cargos públicos, incluyendo delitos contra la administración pública, integridad sexual, narcotráfico, homicidio y trata de personas con condena confirmada en segunda instancia.

Baja de imputabilidad: adapta la normativa local a la ley nacional, incorpora penas alternativas, monitoreo electrónico, reparación a la víctima y acelera los procesos judiciales.

Reforma del Código Contravencional: propone endurecer las sanciones para garantizar el orden y la convivencia en el espacio público, con mayores penalidades por conductas violentas, protección reforzada a menores y sanciones por obstrucción del tránsito.

Regulación de trapitos: establece un régimen más estricto para ordenar el uso del espacio público, con nuevas escalas de sanciones, agravantes por organización o intimidación y un esquema especial para eventos masivos con fiscalización activa.