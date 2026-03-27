Política

La Libertad Avanza presentó un paquete de proyectos en la Legislatura porteña en medio de tensiones con el PRO

El bloque libertario busca reinstalar su agenda con iniciativas sobre impuestos, seguridad y funcionamiento estatal. El efecto Adorni y los cruces con Jorge Macri

Guardar
Karina Milei-Patricia Bullrich-CABA-Ciudad-Legislatura
Karina Milei y Patricia Bullrich cuando unificaron a sus legisladores en la Legislatura porteña

Con la campaña electoral ya instalada, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña presentó un paquete de proyectos que, según describieron, busca “agilizar” el Estado, recuperar el orden público y bajar los impuestos. El anuncio llegó en medio de la tensión con el PRO por la disputa por la sucesión en la Ciudad de cara a 2027 y, además, del escándalo que involucra a Manuel Adorni por un vuelo privado y la compra de viviendas que generan sospechas sobre su patrimonio.

Cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, fue la primera en mostrar las tensiones. “Son las ideas que venimos impulsando desde el primer día y es hora de que se implementen en la Ciudad”, dijo, aunque expresó cierta “alegría” irónica. En privado, los libertarios hablan directamente de una “copia” por parte del PRO.

“Somos una oposición constructiva”, dicen en la bancada libertaria al referirse a la relación con el Ejecutivo porteño. Una definición que también utilizó Mauricio Macri a nivel nacional en su vínculo con el gobierno de Javier Milei. Aunque evitan pronunciarse sobre la estrategia electoral, con la presentación del paquete de medidas buscaron retomar la agenda política y “representar a los porteños que nos votaron”, según indicaron.

Adorni Karina Milei pilar Ramirez
Pilar Ramírez es una de la dirigentes libertarias más cercanas a Karina Milei. Manuel Adorni sonaba como candidato a suceder a Jorge Macri

El espacio viene de cosechar una victoria en los últimos comicios que le permitió pasar de 3 a 14 legisladores. La lista fue encabezada por Adorni, quien sonaba como candidato a jefe de Gobierno porteño al igual que Patricia Bullrich. Hoy ambos parecieran estar hoy lejos de ese objetivo: Adorni, por las sospechas sobre la compra de viviendas y un vuelo privado; y la ministra de Seguridad, por el malestar que le generó que la acusaran de gestar esa operación.

Ahora, el bloque que preside Ramírez busca dejar atrás cualquier tipo de relación con la situación de Adorni e imponer una agenda parlamentaria con propuestas que incluyen una reforma impositiva con baja de tributos, medidas de simplificación administrativa y digitalización, incentivos a la inversión y cambios estructurales en el funcionamiento del Estado. A su vez, se contemplan reformas en materia institucional y de seguridad, como Ficha Limpia, la reforma del Código Contravencional, la baja de imputabilidad y una regulación más estricta del uso del espacio público.

Desde el bloque señalaron que incluso aspiran a conseguir apoyos de otros espacios, como el peronismo, para avanzar con la aprobación de las iniciativas. “Hoy La Libertad Avanza es el espacio más reformista de la Ciudad, con una agenda clara para mejorar las condiciones en las que viven, trabajan y producen los porteños”, sostuvo Ramírez.

El bloque de La Libertad Avanza está presidido por Pilar Ramírez y cuenta con 14 integrantes: Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Rebeca Fleitas, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, Nicolás Pakgojz, Solana Pelayo, Sandra Mónica Rey, Leonardo Saifert y Diego Vartabedian.
El bloque de La Libertad Avanza está presidido por Pilar Ramírez y cuenta con 14 integrantes: Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Rebeca Fleitas, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, Nicolás Pakgojz, Solana Pelayo, Sandra Mónica Rey, Leonardo Saifert y Diego Vartabedian.

A continuación, uno por uno, los proyectos presentados:

  • Reforma Impositiva: incluye la eliminación de impuestos distorsivos y la reducción de Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes. También contempla el Impuesto a Sellos en operaciones inmobiliarias, la reducción del impuesto inmobiliario, beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos y la eliminación de tributos sobre instrumentos financieros, créditos y consumos financiados.
  • Libertad comercial y simplificación: incorpora el silencio administrativo positivo y el reconocimiento de habilitaciones entre jurisdicciones.
  • Modernización del Estado: establece el principio de “una sola vez”, un catálogo único de trámites obligatorio y la centralización de la información administrativa para reducir tiempos y discrecionalidad.
  • Incentivo a inversiones (RIMI + RIGI): el RIMI prevé incentivos fiscales como la exención de Ingresos Brutos, Sellos y ABL, además de financiamiento del Banco Ciudad para inversiones medianas, mientras que la adhesión al RIGI garantiza estabilidad jurídica y beneficios para proyectos.
  • Reforma VTV y autopartes: propone la sustitución del modelo actual por un sistema abierto y competitivo que permita validar la verificación técnica vehicular cuando el service se realice en talleres homologados. Además, elimina el esquema cerrado actual, habilita más prestadores, flexibiliza el grabado de autopartes, amplía plazos de revisión y elimina la fijación estatal de precios.
  • Ley Bases porteña: busca achicar el Estado, desburocratizar la gestión, ampliar el alcance del silencio administrativo positivo, establecer plazos claros de respuesta, digitalizar trámites y crear un sistema más transparente y accesible.
  • Reforma del Estado: incluye la eliminación de organismos superpuestos, una nueva ley de procedimiento administrativo con foco en la digitalización y la promoción de privatizaciones en actividades no esenciales.
  • Ley de Comunas: el proyecto propone que solo cobren un salario los presidentes de las comunas y no el resto de los comuneros. “La iniciativa apunta a que las comunas asuman de forma efectiva funciones hoy superpuestas con el Poder Ejecutivo, reduciendo estructuras duplicadas, mejorando la gestión de cercanía y disminuyendo el gasto público”, señalaron.
  • Ficha Limpia: busca impedir que personas con condenas por delitos graves accedan a cargos públicos, incluyendo delitos contra la administración pública, integridad sexual, narcotráfico, homicidio y trata de personas con condena confirmada en segunda instancia.
  • Baja de imputabilidad: adapta la normativa local a la ley nacional, incorpora penas alternativas, monitoreo electrónico, reparación a la víctima y acelera los procesos judiciales.
  • Reforma del Código Contravencional: propone endurecer las sanciones para garantizar el orden y la convivencia en el espacio público, con mayores penalidades por conductas violentas, protección reforzada a menores y sanciones por obstrucción del tránsito.
  • Regulación de trapitos: establece un régimen más estricto para ordenar el uso del espacio público, con nuevas escalas de sanciones, agravantes por organización o intimidación y un esquema especial para eventos masivos con fiscalización activa.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaCABAPROLegislatura porteñaÚltimas noticiasPilar RamírezManuel Adorni

Últimas Noticias

La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político

El oficialismo activará una comisión que estuvo paralizada durante dos años. Sebastián Pareja irá a la Bicameral de Inteligencia. Milei, el caso Adorni y los movimientos en la oposición

La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político

Oficializaron la incorporación del Cártel de Jalisco al registro de organizaciones terroristas

La medida se hizo oficial a través de una resolución conjunta entre Seguridad Nacional y Cancillería, en donde además solicitaron la intervención del Ministerio de Justicia

Oficializaron la incorporación del Cártel de Jalisco al registro de organizaciones terroristas

Modificaron la estructura del INCAA y reorganizaron una dependencia clave para la realización de festivales

La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Desde el Gobierno, aseguraron que estos cambios no representan gasto alguno para el Estado

Modificaron la estructura del INCAA y reorganizaron una dependencia clave para la realización de festivales

Renunció el titular de la Oficina Anticorrupción y Mahiques designó a su reemplazo

Se trata de una especialista en Derecho Penal. El titular de la cartera judicial también nombró a la subsecretaria de Acceso a la Justicia

Renunció el titular de la Oficina Anticorrupción y Mahiques designó a su reemplazo

La planta de Paysandú no impactará en la costa entrerriana, según el informe de impacto ambiental de la empresa

El criterio aún debe ser avalado por las autoridades uruguayas para el visto bueno final. La firma HIF no responderá de forma directa las requisitorias argentinas. Mientras, avanza la causa por contaminación en la Justicia Federal

La planta de Paysandú no impactará en la costa entrerriana, según el informe de impacto ambiental de la empresa
DEPORTES
Preocupación en la Selección: se lesionó un jugador en la práctica y creen que podría perderse el Mundial

Preocupación en la Selección: se lesionó un jugador en la práctica y creen que podría perderse el Mundial

“Fue una jornada complicada”: la autocrítica de Franco Colapinto tras el primer día de actividad en el GP de Japón

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

El video de la maniobra de Colapinto con Verstappen por la cual fue investigado en el GP de Japón de Fórmula 1: la sanción al argentino

El vestuario del Atlético de Madrid y su respaldo a Simeone: “Consiguió que los jugadores hagan cualquier cosa por él”

TELESHOW
Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

El reclamo escatológico de Andrea del Boca en Gran Hermano a Del Moro en vivo: “Encontré el inodoro lleno”

Thiago Medina sorprendió a su hermana Camilota en vivo y contó la dieta que siguió para recuperarse del accidente

Desopilante momento en Gran Hermano: Brian Sarmiento salió desnudo del baño para atender el teléfono

Antonela Roccuzzo volvió a mostrar su fanatismo por Harry Potter y reaccionó al último tráiler de la nueva serie

INFOBAE AMÉRICA

El Adam Smith Center reunió a seis Primeras Damas latinoamericanas para debatir sobre el liderazgo femenino

El Adam Smith Center reunió a seis Primeras Damas latinoamericanas para debatir sobre el liderazgo femenino

El día que Romario rompió todos los moldes: jugador, técnico y capitán en un partido oficial

Retiraron el busto de Evo Morales del antiguo Palacio Legislativo de Bolivia para evitar el “culto a la personalidad”

Crisis en Cuba: la CIDH denunció un deterioro “significativo” de servicios esenciales en la isla

La Justicia italiana aprobó la extradición de la ex diputada brasileña Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro y condenada