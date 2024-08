Bangladesh derrocó a una autócrata, ahora viene la parte difícil

La gente se reúne alrededor de la residencia del primer ministro de Bangladesh en Dhaka, Bangladesh, 05 de agosto de 2024. En un discurso a la nación, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Waker-Uz-Zaman, anunció que la Primera Ministra Sheikh Hasina renunció después de semanas de disturbios y que se formará un gobierno interino para gobernar el país. EFE/EPA/STR

La salida del país fue dramática. El 5 de agosto, Sheikh Hasina, la primera ministra de Bangladesh, huyó del país que ha gobernado con un control cada vez más duro desde 2009. Fue expulsada por una amplia exhibición de poder popular en las calles de Dacca, la capital, y será reemplazada por un gobierno interino, respaldado por el ejército y dirigido por Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz. Al igual que él, muchos bangladesíes lo llaman una “segunda liberación”, medio siglo después de la independencia.

Sin embargo, para cumplir la promesa del momento, Bangladesh debe hacer más que derrocar a un autócrata envejecido: también debe limpiar un sistema político podrido. La buena noticia es que la economía es resistente y la sociedad civil es robusta. Los problemas son las dinastías políticas venales y las instituciones debilitadas que no han podido hacerles frente. Yunus tiene poco tiempo para poner al país en un camino democrático. Su éxito o fracaso determinará la vida de 173 millones de bangladesíes e influirá en la rivalidad entre China, India, Rusia y Occidente.

Bangladesh lleva tiempo sumido en la agitación. Unas elecciones amañadas en enero confirmaron que el país había caído en un régimen monopartidista y violento. En julio estallaron protestas estudiantiles masivas contra la reimposición de la reserva del 30% de los puestos públicos a los descendientes de los veteranos de la guerra de liberación de los años 70, lo que los manifestantes consideraron un favoritismo a los partidarios del partido de Sheikh Hasina, la Liga Awami (AL). Los disturbios se convirtieron en un levantamiento más amplio y el gobierno respondió con un toque de queda en el que se disparaba a matar. Más de 450 personas han muerto.

Después de que el ejército retirara su apoyo a Sheikh Hasina en lugar de derramar más sangre, las turbas saquearon su palacio. Vandalizaron las estatuas de su padre, que llevó a Bangladesh a la independencia y en torno al cual Sheikh Hasina había construido un culto a la personalidad. Yunus, de 84 años, un reverenciado pionero de las microfinanzas, se encuentra al mando. Todavía no está claro quién estará en su administración, cómo funcionará o por cuánto tiempo.

Durante gran parte del tiempo desde que Bangladesh se separó de Pakistán en 1971, ha soportado un régimen militar o una forma caótica de democracia, en la que el poder ha alternado entre dos dinastías, la AL y su rival, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP). Las cosas mejoraron en 2008, cuando Sheikh Hasina ganó una elección libre. El crecimiento económico, ya robusto, se acercó al 7% anual durante la década siguiente, impulsado por la fabricación de prendas de vestir. El aumento de los ingresos y las ONG combativas ayudaron a reducir la pobreza, impulsar la alfabetización y conseguir que más mujeres obtuvieran empleos. Bangladesh era una estrella entre los mercados emergentes. Diplomáticamente, Sheikh Hasina tenía estrechos vínculos con la India, pero también forjó vínculos militares y comerciales con China y buscó relaciones cordiales con Occidente.

Sin embargo, en el país se volvió cada vez más opresora. Muchos políticos de la oposición fueron encarcelados antes de la ridícula elección de enero; el BNP la boicoteó. El modelo económico de Bangladesh comenzó a mostrar tensiones. Dos quintas partes de los jóvenes carecen de empleo regular. La AL ejerce control sobre la asignación de todo, desde puestos de trabajo para profesores hasta vacantes para graduados en empresas. Desde 2020, la inflación y la fuga de capitales han socavado la estabilidad. Las reservas extranjeras del país han caído más de la mitad desde 2021, a 19.000 millones de dólares. En 2023, solicitó un préstamo de 4.700 millones de dólares del FMI para estabilizar su balanza de pagos. Desde la esquina de la calle hasta la sala de juntas, la desilusión se ha extendido.

Yunus se enfrenta a una tarea inmensamente difícil. Su prioridad debería ser restablecer el orden y evitar oleadas de violencia vengativa, que han asolado la política bangladesí en el pasado. Esto significa garantizar que el gobierno provisional, aunque esté dirigido por tecnócratas, también incluya a representantes de los estudiantes que protestan y de todos los partidos políticos, incluida la Liga Africana.

Aún más difícil será evitar algunos peligros acuciantes. El país podría caer presa del extremismo islamista, como ha sucedido con Pakistán. Si la crisis financiera empeora, Bangladesh podría llegar a depender de China para obtener préstamos baratos y armas, lo que desestabilizaría las relaciones con la vecina India y podría erosionar aún más la democracia. Y una nueva elección podría devolver al poder a un BNP no reformado. Tras haber sufrido persecución durante el gobierno de Sheikh Hasina, sus líderes están ansiosos por tomar el mando nuevamente. Sin embargo, su partido también tiene antecedentes de matonismo y favoritismo.

Yunus necesita trabajar rápido. El gobierno provisional no electo no debe permanecer en el poder demasiado tiempo, no sea que pierda legitimidad o, peor aún, que sus partidarios militares se vean tentados a aferrarse al poder indefinidamente. Por lo tanto, Yunus debería procurar celebrar elecciones adecuadas en un plazo razonable, pero primero tendrá que sanear las instituciones que Sheikh Hasina capturó, como la autoridad electoral y los tribunales. En lo que respecta a la economía, el gobierno debería recaudar más financiación externa para reducir el riesgo de un pánico en la balanza de pagos y presionar para lograr un nuevo acuerdo comercial crucial con la Unión Europea. Las generosas condiciones actuales bajo las cuales Bangladesh exporta sus prendas de vestir expirarán en 2029. En los próximos años, el país perderá su condición más amplia de uno de los países menos desarrollados, que le otorga diversos privilegios comerciales y financieros.

Lo más importante es que Yunus debe instar al sistema político a abrirse a nuevas ideas y líderes, que reflejen las aspiraciones de la población joven, creciente y cada vez más urbana del país. Esto requiere que garantice que los nuevos partidos puedan formarse y hacer campaña sin acoso. También significa pedir a la AL y al BNP que instalen nuevos líderes que no formen parte de las dinastías fundadoras. La esclerosis en la cima ha envenenado la política.

Una tarea difícil en Bengala

A pesar de sus enormes problemas, que también incluyen una grave vulnerabilidad al cambio climático, Bangladesh tiene ventajas. A diferencia de la mayoría de los países en problemas, tiene una economía capaz de crecer rápidamente. Y en Yunus ahora tiene un líder con autoridad moral. Las potencias occidentales deberían ayudarlo, especialmente si sus partidarios militares tratan de entrometerse. Estados Unidos, Europa y Japón son los mayores mercados de Bangladesh y grandes fuentes de financiación, por lo que tienen influencia. India, que a menudo ha apoyado el gobierno autoritario, necesita hacer su parte: si quiere un vecindario estable, debe instar a la renovación democrática y ofrecer apoyo financiero. Bangladesh importa; no se le debe permitir que fracase.

