El Kremlin quiere volver inhabitable la segunda ciudad de Ucrania: “No podrán tomar Kharkiv, pero quizá la destruyan”

Residentes de pie en un frente de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de aviones no tripulados rusos la semana pasada en Kharkiv (REUTERS/Yevhen Titov)

Han pasado unos días desde que una bomba planeadora rusa de 250 kg cayó en el patio de Iryna Tymokhyna, en la calle 23 de agosto, y es correcto decir que no está contenta. Sentada en el banco del parque que desde entonces se ha convertido en su salón, esta mujer de 60 años maldice a Vladimir Putin y a la minoría de habitantes de Kharkiv que cree que aún lo ayudan. Su apartamento está cubierto de polvo y cristales rotos, dice; sus vecinos fueron hospitalizados y un mensajero en bicicleta que pasaba por allí fue asesinado. “Si de mí dependiera, fusilaría a esos cabrones... y de paso borraría Belgorod [la ciudad rusa más cercana] de la faz de la tierra”.

El afilado lenguaje de Tymokhyna llama la atención por el hecho de que nació en Rusia y la mayoría de sus familiares siguen viviendo allí. Pero su indignación dista mucho de ser la única en una ciudad de 1,3 millones de habitantes que vive ahora un terror aéreo originado principalmente en la región situada al otro lado de la frontera.

Rusia intensificó sus bombardeos sobre Kharkiv en diciembre, más o menos cuando empezaron a aparecer en los titulares los problemas con la ayuda militar estadounidense. Desde entonces, la ciudad ha recibido más misiles balísticos que nunca desde el comienzo de la guerra. Los ataques con drones se han hecho más frecuentes: vuelan más rápido y más alto, y tienen un revestimiento de carbono en las alas que hace más difícil derribarlos. Pero el ataque del 27 de marzo en la calle 23 de Agosto fue quizás el momento crucial, ya que marcó la primera vez que se utilizaba contra la segunda ciudad de Ucrania una bomba planeadora, lanzada desde un avión y capaz de desplazarse decenas de kilómetros con un efecto devastador.

El ataque se produjo sólo cinco días después de que una descarga de misiles destruyera casi toda la capacidad de generación de energía de Kharkiv. Le ha seguido más de una semana de operaciones con bombas planeadoras, misiles y aviones no tripulados, que han causado al menos 16 muertos y 50 heridos o más, según informes recopilados de fuentes de noticias locales. También se produjo una siniestra evolución en las tácticas, con ataques de “doble toque” (disparos repetidos en la misma posición) que parecían tener como objetivo a los primeros intervinientes. Fuentes militares de Kiev sugirieron que Rusia había decidido convertir la ciudad en una “zona gris”, inhabitable para los civiles.

Un experto de la policía trabaja en el lugar donde los edificios fueron dañados por un ataque militar ruso el 27 de marzo 2024 en Kharkiv (REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

El responsable del funcionamiento de Kharkiv se opone rotundamente a esta hipótesis. En una entrevista realizada en un lugar secreto del barrio industrial, el alcalde, Ihor Terekhov, afirma que su ciudad no tiene intención de rendirse. Las cosas estaban peor al principio de la guerra, afirma, cuando huyeron todos menos 300.000 de los 2 millones de habitantes que tenía antes de la contienda. “¿Cómo se puede convertir una ciudad como ésta en una zona gris? La gente no se va, porque ya se han ido y luego han vuelto. Ya han sido suficientemente torturados”. Sí, el reto de abastecer de energía a una ciudad sin centrales eléctricas ni transformadores en funcionamiento era difícil, pero lo han conseguido. “Si les contara cómo lo hicimos, también sería un objetivo”. Pero muchos de los problemas de la ciudad podrían resolverse si Occidente proporcionara sistemas de defensa antiaérea capaces o F-16 que pudieran hacer retroceder a los cazas que transportan las nuevas bombas. The Economist entiende que Rusia destruyó algunas de las unidades de defensa antiaérea Patriot suministradas por Occidente que Ucrania había estado utilizando para proteger ciudades como Kharkiv.

Las intenciones exactas de Rusia no están claras en este momento, aunque hay indicios de que se está preparando para una gran ofensiva de verano. Una fuente ucraniana conocedora del panorama de inteligencia afirmó que Rusia está entrenando a seis divisiones (aproximadamente 120.000 soldados) en Siberia oriental. El 3 de abril, el Presidente Volodimir Zelensky declaró que Rusia movilizaría otros 300.000 efectivos en junio. Kharkiv es una de las posibles direcciones de un futuro asalto. No es la más probable, pero los medios de comunicación rusos ya se han hecho eco de ella. Eso podría indicar una campaña de información del Kremlin para atemorizar a los residentes de Kharkiv. O podría ser un guiño en la dirección de un campo pro-guerra que agita para una respuesta más feroz a los frecuentes ataques de Ucrania en Belgorod, que también están causando malestar en los círculos occidentales. En marzo, Putin habló de la creación de una “zona tampón” en la frontera ucraniana.

Una operación militar para tomar Kharkiv sería una tarea difícil para Rusia. La última vez que lo intentó, en 2022, cuando la ciudad estaba mucho menos defendida, fracasó estrepitosamente. Tomar la ciudad requeriría romper las defensas ucranianas y rodearla, algo que Rusia no está ni cerca de poder hacer; establecer la superioridad aérea, algo que no está garantizado; y ganar una sangrienta campaña urbana. “Es muy probable que no consigan nada de eso”, afirma Andriy Zagorodnyuk, experto ucraniano y ex ministro de Defensa. Para otros, el temor sigue siendo que los rusos se vuelvan más desagradables cuando se den cuenta de que no pueden conseguir lo que quieren. “No podrán tomar Kharkiv, pero quizá la destruyan”, afirma Denys Yaroslavsky, un empresario local convertido en comandante de reconocimiento de las fuerzas especiales. “Estaríamos hablando de algo del orden de Alepo”.

Equipos de emergencias extinguen un incendio en el escenario de un ataque ruso con drones el sábado pasado en Kharkiv. (AP Foto/Alex Babenko)

Algunos ya han captado la indirecta y han hecho las valijas. Iryna Voichuk, periodista y ex médico, se marchó a Europa a finales de marzo, poco después de que empezaran a caer las bombas de deslizamiento. Sus nervios ya no podían más. Dejar la ciudad fue como dejar atrás a un amigo, dice: “Estaba contenta de vivir allí a pesar de los peligros, pero eso cambió cuando un misil cayó a 100 metros de mi piso”. Gran parte del comercio de Kharkiv desapareció en 2022 junto con sus habitantes más ricos. La escasez de energía y la escalada militar están poniendo a prueba la determinación de las empresas que quedan. Entre ellas, hasta ahora no ha habido éxodo ni pánico, aparte de algunos casos aislados, insiste Yury Sapronov, uno de los pocos grandes empresarios que quedan en la ciudad. “No puedo decir que Kharkiv vaya a beneficiarse de repente de una afluencia masiva de inversiones, ya que no podemos mover la frontera rusa. Pero sobreviviremos y las pequeñas empresas pueden incluso prosperar gracias a la demanda interna”.

Si otros han dado a Kharkiv por perdida, los que están dentro de la ciudad aún no han recibido el recordatorio. La vida urbana continúa a pesar de la docena de avisos aéreos diarios. Las familias pasean por el parque central de la ciudad a pesar de los misiles que de vez en cuando caen cerca. Los niños juegan al fútbol junto a una instalación militar. El sentimiento de atrincheramiento se resume quizás mejor en la decisión de la ciudad de empezar a construir sus escuelas bajo tierra. La primera de ellas, situada en el distrito occidental de Industrialna, abrirá sus puertas este mes, después de las vacaciones de primavera. A la escuela, que costó unos 100 millones de jrivnia (2,5 millones de dólares), se entra por una única trampilla que sobresale incongruentemente de un campo de deportes. La escuela está construida con hormigón armado a varios metros bajo tierra, y debería resistir a todo lo que Rusia le eche encima. Ya se han reservado las 900 plazas de la primera promoción.

Tymokhyna, que ofrece un té a The Economist en el salón de su casa, dice que estará encantada de echar una mano con cualquier excavación adicional que sea necesaria. Los dos años de bombas y misiles han afectado a su salud y sus nervios están destrozados. Al principio de la guerra vivió dos meses en una tienda de campaña. Pero, dice, no hay nada que no haría para defender el país libre que durante 43 años ha sido su hogar. “Tengo 60 años, pero estoy lista con mi pala para ir donde me necesiten”, dice. “Preparar cócteles molotov, ácido, lo que haga falta. Ucrania lo es todo para mí. Si los rusos se atreven a venir aquí, los encontraré. No tendrán ninguna esperanza de permanecer en el reino de los vivos”.

