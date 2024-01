La violencia aumenta a medida que las células de Irán matan a soldados estadounidenses

FOTO DE ARCHIVO: Vista por satélite del puesto militar estadounidense conocido como Torre 22, en Rukban, distrito de Ruaished, Jordania (Reuters)

Era una cuestión de tiempo. Desde el brutal ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, los grupos respaldados por Irán han disparado drones y cohetes contra puestos de avanzada estadounidenses en todo Medio Oriente en 160 ocasiones. Casi todos han fallado o han sido derribados. El 28 de enero uno logró pasar, matando a tres soldados estadounidenses e hiriendo a otros 34 en Jordania.

El incidente, que se cree que es el primer ataque aéreo mortal contra las fuerzas terrestres estadounidenses desde la guerra de Corea, aumenta la presión sobre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, para que tome represalias contundentes. Es probable que intensifique una vorágine de violencia política que ahora se extiende desde el Líbano hasta Yemen.

Las declaraciones de Biden y del Comando Central del Pentágono (CentCom), el comando militar que supervisa Oriente Medio, dijeron que un dron de ataque unidireccional había atacado la Torre 22, un pequeño puesto de avanzada en el extremo noreste de Jordania, en la frontera con Siria. El dron alcanzó viviendas en la base, según The Washington Post, que citó a un funcionario estadounidense.

Estados Unidos ha utilizado la Torre 22 desde 2015, originalmente como un lugar para entrenar a los rebeldes opuestos al gobierno de Bashar al-Assad, el dictador de Siria, y luego para ayudar a las fuerzas kurdas que luchan contra el grupo Estado Islámico. Se cree que tiene defensas aéreas mínimas. El sitio es un importante centro logístico para la base Tanf en Siria, a 20 kilómetros sobre la frontera, que alberga a varios miles de fuerzas especiales estadounidenses y aliadas, y ha sido atacada en numerosas ocasiones desde el 7 de octubre.

De manera confusa, el gobierno de Jordania negó públicamente que se hubiera producido algún ataque en su territorio, dando a entender que había tenido lugar en Tanf.

Biden dijo que los responsables eran “grupos militantes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak”. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) ha equipado, entrenado y apoyado a grupos armados en ambos países, muchos de los cuales operan bajo el paraguas de la llamada Resistencia Islámica en Irak, y algunos de los cuales han sido absorbidos formalmente por las fuerzas armadas de Irak, complicando la respuesta de Estados Unidos.

Los grupos han lanzado drones y cohetes contra una serie de bases estadounidenses, la más reciente, antes del último incidente, en la base aérea de Asad en el oeste de Irak, un ataque que causó lesiones cerebrales traumáticas a dos soldados estadounidenses. Estados Unidos ha tomado represalias ocho veces, incluso con ataques aéreos en Irak el 23 de enero, que provocaron una fuerte reprimenda pública por parte del gobierno electo de Irak.

Algunos de esos ataques de represalia han estado dirigidos a objetivos iraníes: el 8 de noviembre, aviones estadounidenses bombardearon un depósito de armas del IRGC en el este de Siria y el 12 de noviembre atacaron una instalación de entrenamiento y una casa segura vinculada al IRGC en la misma región.

Por otra parte, y en respuesta a una campaña de ataques con misiles contra el transporte marítimo en el Mar Rojo, Biden ha lanzado nueve rondas de ataques contra el grupo hutí respaldado por Irán y que gobierna gran parte de Yemen. No obstante, el caos que han infligido a la industria naviera mundial ha continuado. El 26 de enero, un camión cisterna que transportaba combustible, propiedad de Trafigura, uno de los mayores comerciantes de energía del mundo, fue alcanzado por un misil: la explosión dejó el buque en llamas frente a la costa de Adén.

El presidente se ha visto sometido a una creciente presión política, particularmente de los republicanos, para que tome medidas más enérgicas contra Irán. “La retórica de la administración Biden está cayendo en oídos sordos en Irán”, se quejó Lindsey Graham, un senador de línea dura. “Golpee a Irán ahora”, instó. “Golpéalos fuerte”. En su declaración pública, Biden no se comprometió. “Haremos que todos los responsables rindan cuentas en el momento y de la manera que elijamos”, afirmó.

“Es una pesadilla para Biden”, dice John Raine, un exdiplomático británico en Medio Oriente que ha escrito sobre la red de representantes de Irán en la región. “El creciente bombardeo iraní de ataques indirectos y asimétricos finalmente lo ha alcanzado”.

Una respuesta militar parece inevitable; la única pregunta es hasta dónde llegará. Otra ronda de ataques limitados contra grupos respaldados por Irán en Irak y Siria no aplacará a los críticos internos ni hará mucho para disuadir a Irán de nuevos ataques. Biden podría optar por atacar objetivos más destacados o valiosos del IRGC en esos países. También podría atacar a Irán directamente, pero Estados Unidos no ha llevado a cabo una operación militar abierta en suelo iraní desde un fallido rescate de rehenes en 1980 y no ha atacado a las fuerzas iraníes fuera de Irak y Siria desde un ataque a gran escala contra las fuerzas navales del IRGC en 1988.

La respuesta “será de un nivel muy superior a las acciones que hemos visto hasta ahora”, señaló Gregory Brew, experto en Irán del Grupo Eurasia. “Esto podría indicar un período de intercambios mucho más intensos, con más daños y más víctimas”. El dilema de Biden es que, si bien las represalias modestas pueden parecer inadecuadas, unas fuertes represalias podrían causar otros problemas.

Los ataques a gran escala en Irak envenenarían aún más la relación con el gobierno de Bagdad, dándole a Irán una victoria política. Irán también podría subir la apuesta en otros lugares. Hezbollah, un grupo militante en el Líbano respaldado por Irán, ha estado intercambiando misiles con Israel durante meses.

Estados Unidos teme que Israel pueda atacar o invadir y ha instado a su aliado a evitar una escalada importante allí; Irán podría alentar a Hezbollah a agitar esa olla con más fuerza. También podría lanzar ataques contra una gama más amplia de objetivos estadounidenses, directamente o a través de representantes, incluidos puestos de avanzada diplomáticos y civiles, en lugar de solo bases militares.

Un conflicto abierto con Irán también casi garantiza un aumento en el precio del petróleo, especialmente si se interrumpiera el tránsito a través del Golfo Pérsico o si se produjeran ataques iraníes a la infraestructura petrolera de Arabia Saudita. El precio del barril de crudo Brent ha aumentado de 73 dólares a principios de diciembre a 84 dólares el 26 de enero.

Un nuevo aumento pronunciado se trasladaría a los precios de la gasolina en los surtidores de Estados Unidos, durante un año electoral.

Finalmente, el ataque se produce mientras Estados Unidos y sus aliados intentan negociar una pausa en la guerra entre Israel y Hamas y un acuerdo sobre rehenes, con la esperanza de que eventualmente ponga fin a la guerra o al menos disminuya los combates lo suficiente como para reducir las tensiones en otros lugares.

Un estallido de violencia entre Estados Unidos e Irán podría anular las esperanzas de restablecer la calma antes del Ramadán, el período sagrado musulmán que comienza en marzo. “Estados Unidos querrá encontrar una respuesta que sea proporcionada y que no intensifique la situación, pero que también sea eficaz y disuasoria”, afirma Raine. “Es decir, bajo las condiciones actuales en la región y con el actual conjunto de actores hostiles activos, una tarea muy difícil. Al menos uno de esos criterios tendrá que ceder”.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.