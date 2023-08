El malestar económico de China desilusiona a los jóvenes

Los jóvenes chinos están desilusionados con lo que les propone el Partido Comunista Chino (The Economist)

El público no parecía entusiasmado por ver a George Michael y Andrew Ridgeley. Cuando Wham! se convirtió en el primer grupo de pop occidental en actuar en la China comunista, se ordenó al público que permaneciera en sus asientos. Era 1985 y, a pesar de las apariencias, los jóvenes asistentes estaban de hecho alegres. El país que les rodeaba no era ni mucho menos libre, pero empezaba a reformarse y a abrirse. En las tres décadas siguientes, la economía crecería a un ritmo vertiginoso, generando nuevas oportunidades. Cada vez más chinos viajaban y estudiaban en el extranjero. Incluso el Partido Comunista dio muestras de relajarse (un poco). Los niños de esta época tenían grandes esperanzas en el futuro.

Hoy, la realidad no está a la altura de las expectativas. Una nube oscura se cierne sobre los chinos nacidos en las décadas de 1990 y 2000. Desde que Xi Jinping llegó al poder en 2012, el Gobierno se ha vuelto más represivo y la sociedad menos vibrante. Los censores han convertido Internet en un lugar más lúgubre, al tiempo que permiten a los trolls nacionalistas bombardear los temas de conversación del Estado. En la universidad, los estudiantes deben enfrentarse a la prohibitiva ideología personal de Xi. Lo peor de todo para algunos es que la economía china está estancada. La tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años en las ciudades supera el 21%, una cifra tan desalentadora que a principios de este mes el gobierno dejó de publicar los datos, a la espera de una revisión.

Para nuestro Briefing de esta semana, hemos hablado con jóvenes chinos y chinas sobre cómo se sienten. Muchos siguen teniendo fe en el partido y apoyan los llamamientos de Xi para hacer una China fuerte. Pero muchos sufren un profundo sentimiento de angustia. Los licenciados universitarios se dan cuenta de que los conocimientos que han adquirido durante años no son los que quieren los empresarios. La escasez de empleo y los elevados precios de la vivienda han truncado sus esperanzas de comprar una casa y fundar una familia. Hemos rastreado las redes sociales y hemos descubierto que el ambiente es cada vez más sombrío. Los jóvenes desilusionados hablan de tangping (tumbarse) y bailan (dejar que se pudra), sinónimos de rendirse.

Xi Jinping quiere que los jóvenes se centren en los objetivos del partido. Muchos no ven por qué deberían seguir esas recomendaciones. (REUTERS)

China no es el único país donde los jóvenes son pesimistas. Casi la mitad de los estadounidenses de entre 18 y 34 años afirman carecer de confianza en el futuro. Cuando los chinos se desaniman, los estadounidenses “se callan”. Puede que la Generación Z y los millennials de todo el mundo tengan tendencia a deprimirse. Sin embargo, en China, donde unos 360 millones de personas tienen entre 16 y 35 años, parece estar ocurriendo algo más grave. La escalera hacia una vida mejor se está alejando. En respuesta, muchos optan por abandonar la carrera de ratas y replegarse sobre sí mismos. Para un país que Xi promete convertir en una gran potencia a mediados de siglo, su hastío plantea profundos interrogantes.

Una de ellas es si su malestar entraña riesgos políticos. Los jóvenes frustrados sacudieron China en el pasado, sobre todo en 1989, cuando los estudiantes convergieron en la plaza de Tiananmen para exigir más libertad y menos corrupción. El año pasado, hartos de los duros controles Covid-19 del gobierno, los jóvenes se reunieron en ciudades de toda China. Algunos pidieron que Xi y el partido abandonaran el poder.

Nadie puede descartar la posibilidad de nuevos disturbios. Pero las protestas del año pasado fueron de poca envergadura y nuestros informes sugieren que los jóvenes chinos no rebosan fervor revolucionario. Han crecido con una Internet delimitada por el gran cortafuegos, que limita su acceso a noticias e información sin censura. Educados en la propaganda sobre los logros del partido, muchos siguen apoyándolo incondicionalmente. Incluso los jóvenes urbanitas de moda dicen que el gobierno debería limitar algunas libertades.

La verdadera cuestión a la que se enfrenta el partido es más prosaica: no la amenaza de una revolución, sino un rechazo silencioso de sus ambiciones. Para lograr su objetivo de restaurar la grandeza de China, Xi necesita que los jóvenes se casen, tengan hijos e inviertan el declive demográfico del país. Para reorientar la economía hacia la manufactura y alejarla de la tecnología de consumo por Internet, quiere que estudien ciencias duras, no que sueñen con diseñar videojuegos. Y quiere que más jóvenes trabajen en fábricas, incluidas las que podrían producir armas para las crecientes fuerzas armadas chinas. “Soportad las dificultades” y “comed amargura”, dice Xi a los jóvenes. Muchos no ven por qué deberían hacerlo.

El partido es consciente de su desencanto. Los responsables políticos han tomado medidas para frenar la especulación en el mercado inmobiliario con la esperanza de que bajen los precios. Se ha presionado a las empresas para que traten mejor a sus jóvenes empleados, sobrecargados de trabajo. Bajo el lema de la “prosperidad común”, Xi ha intentado aumentar la movilidad social y reducir la desigualdad. Pero el tiro le ha salido por la culata. Al perseguir a los promotores inmobiliarios, las empresas tecnológicas y el sector de las clases particulares, ha perjudicado a los empleadores más fiables de los recién licenciados.

Xi necesita que los jóvenes se casen, tengan hijos e inviertan el declive demográfico del país. (REUTERS)

Esto nos lleva a la cuestión más importante de todas. A los dirigentes chinos les gusta contrastar su gobierno de partido único con lo que, según ellos, es un Occidente defectuoso y disfuncional, una visión fomentada pero no totalmente fabricada por los medios de comunicación oficiales. La infelicidad de los jóvenes pone de manifiesto los puntos fuertes y débiles de cada sistema. No es una comparación que favorezca a China.

Los que abandonan los estudios en Estados Unidos tienen alternativas. El país ofrece muchas rutas hacia una vida plena. Unos pocos ambiciosos han sido capaces incluso de aprovechar su disidencia para crear grandes obras de arte, música o una empresa multimillonaria. A Xi también le gustaría que los jóvenes chinos encontraran iluminación en sus penurias, pero no de ese tipo. El avance llega exclusivamente a través del Partido Comunista. Los artistas chinos están unidos a su mensaje. Al haber sido tachados de rivales del partido, los empresarios tecnológicos han sido humillados.

Un pequeño pero creciente número de jóvenes chinos bien formados y con gran potencial parecen dispuestos a abandonar su país. Los políticos estadounidenses y occidentales suelen decir que están del lado de los chinos de a pie. Podrían demostrarlo asegurándose de que las universidades y economías occidentales acogen a jóvenes que sienten que sus oportunidades en casa son limitadas.

Dejarles soñar

Sin embargo, la mayoría de los jóvenes chinos se quedarán en casa. Cuando Xi resta importancia a sus aspiraciones individuales en favor del interés colectivo, agrava su pesimismo. También ignora el papel que los sueños y las opciones de cientos de millones de jóvenes han desempeñado en las cuatro décadas de crecimiento de China. El partido necesita ofrecer a sus jóvenes desencantados nuevos caminos hacia una prosperidad pacífica. Las alternativas, incluido el atizamiento de un nacionalismo furioso y militarista, supondrían una amenaza para China y el mundo.

