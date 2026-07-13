Pese a victoria de De la Espriella en las elecciones, los colombianos cada vez prefieren invertir más en dólares en otros países: cuáles son

El dólar a nivel global perdió fuerza y el peso colombiano se vio beneficiado entre las monedas emergentes - crédito Matt Slocum/AP

La inversión inmobiliaria en dólares gana terreno entre familias y empresarios de Colombia que buscan proteger parte de su patrimonio fuera del país. Estados Unidos y Panamá concentran ese interés en un escenario marcado por la incertidumbre política, los cambios de gobierno y la cercanía de un nuevo ciclo electoral. Más colombianos invierten en inmuebles en estos países porque buscan diversificar riesgos, resguardar capital en activos denominados en dólares y ampliar su exposición a economías más estables.

Un análisis de A&P Alianzas y Proyectos sostiene que la tendencia responde tanto a la incertidumbre política y económica como a una estrategia patrimonial de largo plazo. La firma señala que el movimiento no obedece solo a la coyuntura electoral ni a las variaciones del dólar. Ante esto, estima que es que muchos inversionistas intentan construir patrimonio fuera de Colombia sin depender de manera exclusiva del comportamiento de la economía local.

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Para la fundadora y experta inmobiliaria de A&P Alianzas y Proyectos, Carolina Arenas, el foco debe ponerse en el largo plazo y no en el gobierno de turno. “Las decisiones patrimoniales no deberían depender del gobierno de turno. Un portafolio sólido se construye con horizontes de 10, 20 o 30 años, no con períodos presidenciales de cuatro años, y permite cubrir metas como la jubilación, la educación o la preservación de un legado”, afirmó.

La victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales calmó a los inversionistas - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Añadió que las familias con mayor perfil inversionista no buscan anticipar qué administración llegará al poder. El objetivo, afirmó, es armar portafolios capaces de resistir distintos escenarios económicos mediante la diversificación geográfica de los activos.

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Cifras de capital que respaldan la tendencia

El comportamiento también aparece en los datos citados por la firma a partir de registros del Banco de la República. Las salidas globales de capital colombiano superaron los USD8.000 millones al cierre del tercer trimestre de 2025. Aunque la autoridad monetaria aún no publica el desglose definitivo por destino, diferentes análisis sobre la balanza de pagos estiman que la inversión directa en el exterior se ubicó entre USD1.600 millones y USD2.800 millones durante ese período. Esos niveles resultan comparables con los registrados en 2023.

La ausencia de un detalle oficial por país impide atribuir esa salida de recursos de forma precisa a un solo mercado. Aun así, la firma sostiene que Estados Unidos y Panamá siguen entre los destinos más buscados por los colombianos que quieren invertir en dólares.

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Por qué Estados Unidos y Panamá concentran el interés

En el caso de Estados Unidos, el atractivo pasa por el tamaño de su economía, la fortaleza institucional, la profundidad del sistema financiero y la amplitud de su mercado inmobiliario.

Los dos mercados aparecen en la mira de los inversionistas, aunque por razones distintas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Panamá gana espacio por una combinación de incentivos tributarios y migratorios. La firma destaca su régimen de renta territorial, bajo el cual los ingresos generados fuera del país y transferidos después a territorio panameño no pagan impuesto sobre la renta a nivel local.

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Dicho esquema elevó el interés de las personas que buscan también una plataforma patrimonial en una economía dolarizada. Para algunos empresarios, además, la operación se conecta con planes familiares de largo plazo y con la apertura de opciones futuras de residencia e inversión.

Incentivos de Panamá y riesgos que exige evaluar

Según A&P Alianzas y Proyectos, una inversión superior a USD300.000 en Panamá permite que el inversionista y su núcleo familiar inmediato puedan acceder a la residencia permanente. El trámite puede completarse en un proceso de cerca de 30 días, siempre sujeto a los requisitos previstos por la normativa vigente.

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La firma advierte, de todos modos, que entrar a un mercado inmobiliario internacional exige revisar mucho más que el valor del activo.

El dólar es una de las monedas más fuerte del mundo e invertir en esta moneda es bastante rentable - crédito Rayner Peña R./EFE

“Como en toda inversión internacional, adquirir una propiedad en el exterior exige una planificación en aspectos como la carga tributaria, la regulación cambiaria y el conocimiento del mercado local”, explicó Arenas. Asimismo, según ella, “es clave contemplar costos asociados como seguros, administración y obligaciones fiscales, con el fin de proyectar de manera más precisa la rentabilidad, por lo que el acompañamiento de consultores se convierte en un factor estratégico para optimizar los resultados y facilitar la toma de decisiones informadas”.

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Añadió que también pesan la ubicación del inmueble, la forma de financiación y la estructura jurídica de la compra. En Estados Unidos, agregó, incluso el uso de vehículos corporativos puede incidir de forma directa en la rentabilidad de la inversión. La firma prevé que la internacionalización del capital colombiano seguirá creciendo en los próximos años. La combinación entre la presión fiscal, la búsqueda de estabilidad y el reparto del riesgo entre distintas jurisdicciones empuja a más inversionistas a mirar el exterior como parte de una estrategia patrimonial de largo alcance.