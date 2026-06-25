La edificación residencial lidera la construcción en República Dominicana, según encuesta sectorial

La edificación de viviendas lidera el sector construcción en República Dominicana, según la Encuesta Sectorial Construcción 2025 del Instituto Nacional de Migración. (Foto: CAPECO/ Archivo)

La edificación de viviendas es la actividad principal dentro del sector construcción en República Dominicana, según la Encuesta Sectorial Construcción 2025 del Instituto Nacional de Migración. El informe señala que los edificios de apartamentos representan el 49.5 % de los nuevos proyectos y las viviendas familiares el 29.8 %.

Los datos muestran que el desarrollo comercial tiene un peso menor: las plazas comerciales llegan al 5.8 % y los locales comerciales al 4.6 %. Esto sugiere una orientación predominante hacia el crecimiento urbano y la demanda habitacional.

El Gran Santo Domingo concentra la mayor cantidad de proyectos residenciales y registra los precios por metro cuadrado más altos del país. Según la Oficina Nacional de Estadística y como informó Diario Libre, hasta 2024 el 61.5 % de las obras en esta zona permanecen paralizadas. El estudio indica que, aunque la región lidera en volumen de proyectos, también acumula la mayor proporción de construcciones detenidas.

PUBLICIDAD

Predominio de la mano de obra haitiana en la construcción

La encuesta sectorial reporta que el 68.3 % de los trabajadores en construcción son de nacionalidad haitiana y el 31.1 % son dominicanos. Esta diferencia se observa tanto en el sector formal como en el informal.

En el segmento formal, los haitianos ocupan el 69.1 % de los puestos y los dominicanos el 30.2 %. En el sector informal, los haitianos representan el 61.3 % y los dominicanos el 38.2 %.

Los edificios de apartamentos concentran el 49.5 % de los nuevos proyectos y las viviendas familiares representan el 29.8 % en la construcción de República Dominicana. (EFE/ Gustavo Amador/Archivo)

Las modalidades de contratación varían según la nacionalidad. Entre los dominicanos, el 46.0 % trabaja por ajuste, el 26.7 % como asalariado fijo y el 25.2 % como subcontratado. Entre los haitianos, el 67.9 % lo hace por ajuste, el 15.9 % como subcontratado y el 12.0 % como asalariado fijo. Así, el 27.9 % de los haitianos cuenta con empleo asalariado, frente al 51.9 % de los dominicanos.

PUBLICIDAD

Evolución y tendencias en el inicio de obras

En 2025, la mayor parte de los nuevos proyectos de construcción se concentró en el primer trimestre. Enero aportó el 28.1 %, febrero el 16.8 % y marzo el 13.8 %, sumando el 58.7 % del total anual. En los meses posteriores, la actividad disminuyó: abril, mayo y junio representaron juntos menos del 11.0 % de las obras iniciadas.

En el periodo 2014-2024, el sector construcción creció un 8.3 %. Entre 2014 y 2015, las tasas de expansión estuvieron entre el 13.8 % y el 19.8 %. En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó una contracción del 10.7 %, seguida de una recuperación en 2021, con un incremento del 23.4 %.

PUBLICIDAD

En 2025, el sector construcción concentró el 58.7 % de los nuevos proyectos en el primer trimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de 2022, el crecimiento se moderó, influido por el aumento de los costos de los materiales, condiciones internacionales y una política monetaria más restrictiva. En 2024, el sector mostró una tendencia positiva: los encadenamientos productivos alcanzaron cerca del 15.0 % de la economía y el sector aportó alrededor del 8.8 % de la demanda nacional de importaciones.

Participación del capital privado y del Estado

La Encuesta Sectorial Construcción 2025 indica que el 95.9 % de las obras en ejecución corresponden a inversiones privadas. La participación estatal es menor al 5.0 %, con un 1.3 % de los proyectos financiados únicamente con fondos públicos y un 2.8 % con inversión mixta.

PUBLICIDAD

El estudio asocia este predominio privado a las condiciones generadas por la Ley 153-71 de Incentivo Turístico, que favoreció la llegada de inversión privada y extranjera para infraestructuras hoteleras y proyectos inmobiliarios en el país.