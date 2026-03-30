Estados Unidos

La casa de Drew Barrymore en Westchester sale a la venta completamente renovada por USD 5.000

El inmueble destaca por su diseño personal, combinando ambientes luminosos y detalles cuidadosamente restaurados para captar nuevos interesados según expertos

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Drew Barrymore, la presentadora de programas, puso en venta su histórica residencia en Westchester,
Drew Barrymore, la presentadora de programas, puso en venta su histórica residencia en Westchester,

La venta de la casa renovada de Drew Barrymore en Westchester ha generado expectativa en el sector de propiedades de alto valor, de acuerdo con el portal especializado Realtor.com. La actriz y presentadora estadounidense decidió vender su vivienda en el estado de Nueva York por USD$ 5.000 tras completar una renovación integral, supervisada directamente por la artista, que permitió reflejar su estilo personal.

La residencia presenta una combinación de características clásicas y detalles contemporáneos, lo que la vincula directamente al interés por inmuebles asociados a celebridades en zonas exclusivas.

El diseño interior destaca por la mezcla de muebles contemporáneos con piezas clásicas, manteniendo una línea ecléctica que refleja la personalidad de Barrymore
El diseño interior destaca por la mezcla de muebles contemporáneos con piezas clásicas, manteniendo una línea ecléctica que refleja la personalidad de Barrymore

Según la información publicada por Realtor.com, la vivienda cuenta con varios dormitorios, amplias áreas sociales y un jardín extenso.

Los profesionales inmobiliarios a cargo destacan la calidad de los acabados y la privacidad del entorno, atributos que suelen asociarse a las casas de figuras públicas. El anuncio de la venta volvió a posicionar el interés en inmuebles vinculados a personalidades del mundo del entretenimiento.

Para quienes buscan su propio refugio de fin de semana, la propiedad, que abarca más de 7200 pies cuadrados, ofrece amplio espacio para relajarse en la belleza del paisaje natural, con una espaciosa casa principal, una casa de piscina terminada y una casa de huéspedes independiente.
Para quienes buscan su propio refugio de fin de semana, la propiedad, que abarca más de 7200 pies cuadrados, ofrece amplio espacio para relajarse en la belleza del paisaje natural, con una espaciosa casa principal, una casa de piscina terminada y una casa de huéspedes independiente.

Renovación y diseño de la casa de Drew Barrymore

Barrymore impulsó una renovación a fondo que, según Realtor.com, fue “una experiencia muy personal” para ella. El proyecto abarcó la restauración de elementos originales, como suelos y molduras, así como la incorporación de sistemas de iluminación modernos y una nueva distribución en los espacios comunes para lograr ambientes amplios y acogedores.

Para Barrymore, esta casa en Westchester representó la ocasión de plasmar su visión en cada rincón del hogar, logrando una residencia reconocida dentro del segmento premium. Foto: Realtor
Para Barrymore, esta casa en Westchester representó la ocasión de plasmar su visión en cada rincón del hogar, logrando una residencia reconocida dentro del segmento premium. Foto: Realtor

El diseño interior destaca por la mezcla de muebles contemporáneos con piezas clásicas, manteniendo una línea ecléctica que refleja la personalidad de Barrymore. Entre los aspectos más notables se encuentra la cocina abierta y los grandes ventanales que favorecen la entrada de luz natural.

Esto, de acuerdo con los agentes inmobiliarios, incrementa la sensación de calidez y la funcionalidad de la vivienda. Realtor.com resalta que la casa fusiona elementos clásicos con otros modernos elegidos por la actriz, mostrando su visión creativa durante la reforma.

La mansión tiene un salón con un techo de 9 metros de altura, así como una amplia suite principal que cuenta con sala de estar, balcón, un enorme vestidor y dos baños. Foto: Realtor.
La mansión tiene un salón con un techo de 9 metros de altura, así como una amplia suite principal que cuenta con sala de estar, balcón, un enorme vestidor y dos baños. Foto: Realtor.

Para las personas que deseen una casa de fin de semana, la propiedad, que tiene más de 7200 pies cuadrados, ofrece amplio espacio para relajarse en la belleza del paisaje natural, con una espaciosa casa principal, una casa de piscina terminada y una casa de huéspedes independiente.

Incluso, en el interior de la estructura principal, los visitantes hallarán espacios abiertos y luminosos. Tienen detalles de diseño elegantes y numerosas zonas comunes, ideales para quienes disfrutan de recibir invitados.

“La distribución ofrece una flexibilidad excepcional, ya que los espacios abiertos fluyen entre la cocina, el comedor, la sala de estar, el luminoso invernadero, la acogedora sala familiar, el amplio salón y otros elegantes espacios para el entretenimiento, todos ellos realzados por las múltiples chimeneas, creando una sensación de calidez, confort y conexión en todo el hogar”, indica el anuncio.

Impacto en el mercado inmobiliario de celebridades

Especialistas inmobiliarios citados por el portal destacan que la venta protagonizada por Barrymore es un caso de influencia de las celebridades sobre las tendencias en la compra y reforma de viviendas de alto nivel.

Estas operaciones tienden a dinamizar la oferta en segmentos exclusivos y despiertan el interés tanto de inversores como de seguidores del ámbito artístico, funcionando como referencia en la valoración de inmuebles asociados a personas famosas.

Operaciones similares realizadas previamente por otras figuras públicas han recurrido al mismo esquema de renovación y posterior venta para aprovechar el atractivo de su imagen. Aunque el mercado inmobiliario de Westchester se mantiene estable, la entrada de residencias con este grado de visibilidad incrementa la competencia entre potenciales compradores.

Para Barrymore, esta casa en Westchester representó la ocasión de plasmar su visión en cada rincón del hogar, logrando una residencia reconocida dentro del segmento premium.

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