Tu primer departamento: claves para comprar con seguridad y sin estrés

Sigue estos consejos a la hora de empezar a busca tu primer departamento. Ten en cuenta tu inicial, los bonos a los que puedas acceder y la tasa de interés del banco. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Difusión

Comprar el primer departamento representa una de las decisiones más importantes a nivel personal y financiero. Para lograr una compra segura y sin complicaciones, Josafat Jabbour, gerente comercial de Reyna Grupo Inmobiliario, enfatiza la importancia de iniciar el proceso con una hoja de ruta clara y realista. El presupuesto debe anteponerse a la emoción: definir el monto disponible antes de comenzar la búsqueda evita caer en deudas difíciles de sostener y contribuye a tomar decisiones objetivas.

La ubicación del inmueble resulta un factor determinante. Elegir un distrito con potencial de crecimiento, buena conectividad, servicios cercanos y proyección de valorización puede marcar la diferencia en la calidad de vida y en la rentabilidad futura. Las zonas que reciben nuevas inversiones en infraestructura suelen experimentar un aumento sostenido en el valor del metro cuadrado.

Además, el financiamiento debe adecuarse a los ingresos del comprador. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indica que la cuota mensual del crédito hipotecario debe ser razonable y no superar el 30% de los ingresos netos. Es recomendable que el proyecto inmobiliario cuente con el respaldo de una entidad financiera o programa estatal, lo que brinda transparencia y seguridad en los plazos.

'Mira a quién le compra' es la plataforma de Indecopi para que los usuarios puedan estar enterados si las empresas y personas a las que le comprar sus departamentos tienen alguna sanción por la entidad. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Gob.pe

La selección del departamento exige analizar el tamaño y la distribución según la etapa de vida actual, privilegiando espacios funcionales y flexibles, antes que acabados de lujo. Lo importante es optar por un inmueble que permita adaptaciones en el futuro, ya sea para vivir, alquilar o ampliar.

No menos relevante es la seguridad jurídica. Es fundamental comprobar que el inmueble cuente con licencia de construcción, esté debidamente inscrito en Registros Públicos y que toda la documentación legal esté en regla. Firmar contratos con cláusulas claras, plazos bien definidos y garantías de postventa proporciona la certeza necesaria para una compra protegida.

Por último, la planificación de gastos debe contemplar no solo el precio del departamento, sino también los costos de mantenimiento, arbitrios, cuotas comunes y otros cargos asociados. Anticipar estos gastos evita que una buena inversión quede opacada por compromisos económicos imprevistos.

Puedes obtener un descuento de hasta 80% del valor de la vivienda, pero esta debe tener cumplir ciertos requisitos. | Andina

Pasos clave para comprar tu primer departamento

Nexo Inmobiliario ofrece algunos pasos clave para la compra de tu primer depa.

1. Contar con identificación oficial vigente (DNI o Carné de Extranjería) y, en caso de compra empresarial, RUC.

2. Verificar la capacidad financiera para realizar la compra, ya sea al contado o mediante crédito hipotecario.

3. Ahorrar entre el 10% y el 20% del valor del inmueble para la cuota inicial.

4. Evaluar la capacidad de pago asegurando que la cuota mensual no supere el 30% de los ingresos.

5. Buscar y seleccionar el departamento adecuado considerando ubicación, tamaño, distribución y situación legal (inscripción en SUNARP).

6. Explorar distintas alternativas de financiamiento, como el Nuevo Crédito Mivivienda, créditos bancarios o el programa Techo Propio.

7. Revisar a detalle la documentación legal: Copia Literal y certificado de no adeudo municipal, además de licencias y permisos.

8. Formalizar la compra firmando un contrato de compraventa claro y, de ser posible, elevarlo a escritura pública ante notario.

9. Inscribir la propiedad en SUNARP para formalizar el traspaso, trámite que demora entre cinco y quince días hábiles.

10. Considerar los costos adicionales: Impuesto de Alcabala, gastos notariales y registrales, impuesto predial, arbitrios y cuotas de mantenimiento.

Compra de viviendas estaría impulsada en 2024 por las bajas de las tasas de interés así como el precio de departamentos, que no tendrán un alza considerable. - Crédito Composición Infobae/Andina/Melina Mejía

Tendencias del mercado: balance del primer semestre de 2025

Durante el primer semestre de 2025, el mercado inmobiliario de Lima mostró un crecimiento notable. La venta de nuevas viviendas aumentó 25% respecto al mismo periodo del año anterior y se espera que el sector cierre el año con una expansión del 16%. Los créditos hipotecarios también registraron una mayor colocación, con un crecimiento estimado del 13% y más de 38.000 nuevas operaciones, impulsadas por una reducción gradual de las tasas de interés y la estabilidad del tipo de cambio.

El precio promedio de un departamento de 60 metros cuadrados y dos dormitorios se ubica en S/ 424.000, mientras que para uno de tres dormitorios y 100 metros cuadrados el valor asciende a S/ 657.000. El precio promedio por metro cuadrado alcanza los S/ 6.821. En lo que va de 2025, el precio de los departamentos subió 1,1%, pero al ser menor al índice de inflación acumulado (1,3%), se traduce en una disminución real del 0,2%. Las unidades de menor tamaño además registraron los mayores incrementos en el año.

En este contexto dinámico, la planificación financiera, la evaluación legal y la elección consciente de la ubicación se consolidan como factores clave para tomar una decisión de compra informada y segura.