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S&P Global Ratings subió la calificación crediticia de Neuquén

La decisión reconoce el ordenamiento de las cuentas públicas y la mayor autonomía financiera provincial, según vinculó el gobernador Rolando Figueroa con la estrategia de inversión en infraestructura y diversificación productiva

Bombas de extracción de petróleo en el yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta, en Neuquén (REUTERS/Agustín Marcarian)
Bombas de extracción de petróleo en el yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta, en Neuquén (REUTERS/Agustín Marcarian)
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S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia individual de Neuquén de b- a b+, una mejora que el gobernador Rolando Figueroa vinculó con el ordenamiento de las cuentas públicas y una mayor autonomía financiera de la provincia. El nuevo perfil respalda la estrategia de concentrar recursos en infraestructura para el desarrollo y la diversificación de la matriz productiva local.

La administración provincial dejó de utilizar endeudamiento para financiar gastos corrientes y destinó los nuevos préstamos a obras estratégicas, bienes de capital y la cancelación de obligaciones previas. Los créditos fueron tomados con tasas inferiores a las heredadas y períodos de gracia alineados con las previsiones de desarrollo y sostenibilidad financiera.

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Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

“Logramos más autonomía financiera para defender los recursos de los neuquinos y neutralizar la volatilidad externa”, afirmó Figueroa tras conocerse la decisión de la calificadora internacional.

De USD 1.800 millones en obligaciones a USD 1.197 millones de deuda

Cuando Figueroa asumió la gobernación en diciembre de 2023, la deuda pública provincial ascendía a USD 1.263 millones. A esa cifra se agregaban USD 187 millones de deuda flotante heredada y USD 350 millones vinculados con contratos de obras renegociados.

El diagnóstico inicial reunió obligaciones por USD 1.800 millones. Parte de ese pasivo estaba asociado a obras adjudicadas antes del inicio de la actual gestión que permanecían paralizadas.

A septiembre de 2026, el stock total de deuda se ubicó en USD 1.197 millones. De ese monto, USD 650 millones correspondían a deuda heredada.

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Los nuevos financiamientos incluyeron USD 36,5 millones para obra pública mediante organismos internacionales, USD 500 millones de una emisión internacional destinada a infraestructura y al repago de deuda, y USD 10,5 millones para adquirir bienes de capital destinados a áreas esenciales.

Austeridad, obras renegociadas y mayores regalías de Vaca Muerta

La reducción de la planta política fue una de las medidas aplicadas para afrontar los compromisos heredados. La gestión también jerarquizó al personal de carrera estatal y renegoció las condiciones de contratación de numerosas obras públicas que estaban detenidas.

Según un comunicado, los recursos provinciales fueron dirigidos a Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura. El plan contempló la reactivación de proyectos y la ejecución de nuevas obras consideradas prioritarias por el gobierno neuquino.

La mejora de las cuentas se apoyó además en una mayor contribución de las regalías derivadas del incremento de la actividad industrial en Vaca Muerta. Esos ingresos, junto con la recaudación de impuestos provinciales, reforzaron la preponderancia de recursos propios y la autonomía fiscal de Neuquén.

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