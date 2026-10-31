Naranja X extiende el pago de colectivos con QR a todo el país

La compañía vinculó la medida con el aumento de la demanda

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Naranja X amplió el pago de pasajes de colectivos con QR a todo el país y ofrece reintegros de hasta $30.000 mensuales en transporte, con una devolución del 50% del valor de cada boleto.

La compañía vinculó la medida con el aumento de la demanda: las consultas sobre cómo pagar el colectivo desde la aplicación crecieron 61% y el 38% de los usuarios pidió específicamente la alternativa con código QR. Según Naranja X, en Argentina se realizan 10,5 millones de pagos diarios de pasajes: el 70% corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires y el 30% al resto del país.

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El reintegro inmediato por QR tiene un límite de $5.000 al mes e incluye colectivos y subtes. Para alcanzar el máximo mensual, los usuarios deben pagar mediante NFC desde el celular: pueden sumar $5.000 con Visa Débito, otros $5.000 con Visa Crédito y hasta $15.000 con Mastercard; la promoción para operaciones con QR estará vigente hasta diciembre de 2026.

El importe se debita de manera automática al escanear el código en el colectivo. Hasta ese momento, el saldo permanece en la cuenta remunerada de Naranja X y genera rendimientos diarios, sin necesidad de recargas previas ni validaciones en terminales físicas o teléfonos móviles.

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El servicio comenzó en los subtes de la Ciudad de Buenos Aires y ahora se extendió a las líneas de colectivos de todo el país.