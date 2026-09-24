PCR cubrirá el 75% de la demanda eléctrica del Parque Empresarial Austral con energía renovable

El contrato tendrá vigencia hasta julio de 2027

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PCR firmó un contrato con Parque Empresarial Austral para abastecer aproximadamente el 75% de su demanda eléctrica con energía renovable. El acuerdo comenzó a regir el 1 de agosto y busca acompañar los objetivos de sostenibilidad del predio de innovación, tecnología y negocios de la Universidad Austral.

La operación se suma a la presencia de PCR en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), mediante el suministro de energía limpia a empresas que avanzan en sus procesos de transición energética y reducción de emisiones.

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El contrato tendrá vigencia hasta julio de 2027 e incluye una provisión de 600 MWh anuales. La electricidad será de origen eólico y procederá de la ampliación del Parque Eólico Mataco–San Jorge y del Parque Eólico Vivoratá, que integran el conjunto generador Luz de Tres Picos S.A.

El campus de la Universidad Austral

Ariel Costanzo, director de Energías Renovables de PCR, señaló: “En PCR trabajamos para que cada vez más empresas puedan avanzar en sus objetivos de sostenibilidad a través del acceso a energía renovable. Este acuerdo con Parque Empresarial Austral refleja nuestro compromiso de acompañar a nuestros clientes en sus procesos de descarbonización, ofreciendo soluciones energéticas confiables que generan valor tanto para su operación como para el ambiente”.

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Belén Aliciardi, líder de ESG de Parque Empresarial Austral, afirmó: “Entendemos la sostenibilidad como una dimensión estratégica de la gestión y como un factor cada vez más relevante para la competitividad de las empresas. Incorporar energía de fuentes renovables es una decisión dentro de una agenda ESG más amplia, que busca reducir nuestro impacto ambiental, establecer objetivos medibles y generar valor de largo plazo para toda la comunidad que forma parte de Parque Empresarial Austral”.