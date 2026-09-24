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La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales designó a un nuevo director ejecutivo

Se trata de Roy Benchimol quien ocupaba la dirección de Salud desde 2023 dentro de la cámara que agrupa compañías del sector

Roy Benchimol
Roy Benchimol
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La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) designó a Roy Benchimol como nuevo director ejecutivo.

Benchimol integraba la entidad desde julio de 2023, cuando asumió como director de Salud, y cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica.

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El ejecutivo fue director gerente de Janssen Pharmaceutical para Brasil y Latam South, donde lideró las operaciones de la compañía en esos mercados. Antes trabajó en Wyeth, Schering-Plough y GSK.

Es farmacéutico egresado de la Universidad de Buenos Aires y tiene un MBA de la Universidad del Salvador y la Universidad de Deusto, en España. También cursó estudios de posgrado en Marketing en la Universidad Católica Argentina.

Caeme reúne a 39 empresas farmacéuticas de investigación y desarrollo de Argentina, Australia, Japón, Estados Unidos y Europa. Sus compañías asociadas emplean de forma directa a unas 9.000 personas y tienen 10 plantas productivas propias en el país.

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Las empresas asociadas a la cámara invierten más de USD 700 millones al año en investigación clínica y concentran el 48% de la inversión empresarial total en investigación y desarrollo del país. El 95% de la inversión en investigación clínica es financiada por esas compañías.

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