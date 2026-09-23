Marcelo Mindlin se reunió con un alto funcionario de Agricultura de Brasil para analizar el mercado regional de urea

Marcelo Mindlin y Cleber Oliveira Soares

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Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, se reunió hoy con el secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil para analizar el abastecimiento futuro de fertilizantes y las oportunidades de integración entre la producción argentina y la demanda brasileña.

El encuentro reunió a Mindlin con Cleber Oliveira Soares, funcionario del gobierno de Lula da Silva, para evaluar el potencial argentino como proveedor regional de urea. Brasil importa más del 90% de los fertilizantes que utiliza en su producción agropecuaria, mientras que la disponibilidad de gas natural de Vaca Muerta permitiría abastecer parte de esa demanda desde Argentina.

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“Brasil es el mercado natural para nuestra producción de urea. Hoy importa entre 7 y 8 millones de toneladas por año desde mercados muy alejados, mientras que Argentina tiene en Vaca Muerta el gas necesario para producirla de manera competitiva. Tenemos una oportunidad concreta de transformar ese recurso en valor agregado y construir una nueva corriente de comercio entre nuestros países”, afirmó Mindlin.

Vaca Muerta como fuente regional de fertilizantes

Pampa Energía anunció que construirá en Bahía Blanca una planta de urea con capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales. La instalación entraría en operación a fines de 2029, atendería el mercado argentino y destinaría parte de su producción a la exportación, con Brasil como principal destino.

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La obra será la mayor inversión en la historia de la compañía. Durante la construcción generará más de 3.500 empleos directos en el pico de actividad y, una vez operativa, aportará alrededor de USD 1.000 millones anuales mediante la sustitución de importaciones y las exportaciones.

“La reunión permitió avanzar en el diálogo sobre las oportunidades de integración de las cadenas de suministro de ambos países y sobre el potencial de la Argentina para aportar una fuente de abastecimiento regional más cercana para un insumo clave de la producción agropecuaria brasileña”, detalló la empresa.