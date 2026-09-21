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Casi USD 6 millones: la Revancha del Quini 6 dejó un nuevo millonario en El Talar

Es el segundo premio mayor con dueño en dos sorteos consecutivos

Dos conductores, dos asistentes y bolilleras en un estudio de televisión con una pantalla gigante del juego Quini 6
El próximo sorteo se realizará el miércoles 23 de septiembre
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El sorteo N° 3410 dejó completo el pozo de la Revancha en una sola apuesta, realizada en la localidad de El Talar, provincia de Buenos Aires: más de $9.179 millones.

Los números ganadores fueron 05, 07, 12, 20, 24 y 31, y el cupón se compró en El Talar, partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires. El premio exacto: $9.179.466.652 (casi 6 millones de dólares).

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En la modalidad Siempre Sale, con cinco aciertos, otras 17 apuestas de ocho provincias se llevaron más de $29.400.000 cada una.

El Tradicional Primer Sorteo (01 – 06 – 09 – 25 – 30 – 33) y La Segunda del Quini (02 – 06 – 07 – 12 – 18 – 44) quedaron vacantes.

Más de $9.179 millones en un solo cupón. Es el segundo premio mayor con dueño en dos sorteos consecutivos: más de $11.900 millones entregados entre el sorteo anterior y este. La tradición del Quini 6 de hacer millonarios, sorteo tras sorteo, esta vez pasó por el norte del Gran Buenos Aires.

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El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 23 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de $6.300 millones. Ya podés acercarte a tu agencia de confianza, elegir tus números y jugarle a la suerte.

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