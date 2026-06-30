Cocos completó la compra de Voii y designó a un gerente general para su nuevo banco

La fintech suma ahora también una licencia bancaria

Cocos completó hoy la adquisición del 100% de Banco Voii y designó a Martín Diez como gerente general (CEO) de la entidad, a la espera de la aprobación del Banco Central de la República Argentina.

“Con el traspaso de acciones formalizado, el grupo financiero fundado por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar suma a su licencia de ALyC, una licencia bancaria que le permitirá integrar, de manera gradual, nuevos productos y servicios financieros en una única plataforma para individuos y empresas”, dijo Cocos en un comunicado.

PUBLICIDAD

La fintech, que nació hace cuatro años y encabeza el hijo de Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. Si bien no trascendió públicamente, fuentes del mercado vinculadas al negocio aseguraron en agosto pasado, cuando Infobae adelantó la noticia, que la transacción se cerró en USD 20 millones en efectivo. Voii nació en 2014 cuando Walter Grenón, quien presidía la entidad, su empresa Nexfin y Arroyo Ubajay adquirieron el 99,9% del capital accionario de MBA Lazard Banco de Inversiones. Tiene sólo una sucursal, apenas 131 cuentas corrientes y 222 cajas de ahorro, y es el banco número 60 medido en activos entre 74 entidades que lista el BCRA, con unos 120 billones de pesos.

Diez, con más de 20 años en el sistema financiero, fue CFO de Banco Hipotecario durante más de seis años y director del MAE (hoy A3 Mercados) durante cinco años. Antes desarrolló más de 11 años de carrera en Deutsche Bank.

PUBLICIDAD

“Desde Cocos vamos a construir el mejor banco de Argentina dentro de un ecosistema financiero integral. Mi rol va a ser liderar esta integración con la solidez que requiere la actividad bancaria, sumando todo lo aprendido en más de dos décadas trabajando y transformando entidades financieras”, afirmó.

Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar

El presidente y cofundador Nicolás Mindlin sostuvo que “la adquisición del Banco y la llegada de Martín marcan un paso muy importante para Cocos. Su experiencia en el sistema financiero y su capacidad para liderar procesos de transformación hacen que sea la persona indicada para esta nueva etapa. La licencia bancaria nos permite seguir construyendo la plataforma financiera que imaginamos desde el primer día”.

PUBLICIDAD

El CEO y cofundador Ariel Sbdar señaló que los productos se incorporarán de forma gradual y que “siempre será el usuario quien decida si quiere utilizarlos. Nada cambia sin que el cliente lo elija”.

La empresa informó que, en 2025, alcanzó USD 49,7 millones de ingresos y USD 25 millones de Ebitda ajustado, con una facturación anualizada superior a USD 70 millones, y que en cinco años reunió más de 2 millones de usuarios, 2.300 empresas clientes y más de USD 2.000 millones en activos bajo administración.

PUBLICIDAD

El salto actual representa una diferencia drástica respecto de 2021, año de fundación de Cocos, cuando los ingresos totales de la compañía rondaban los USD 1,5 millones. Uno de los motores principales del crecimiento fue Cocos Asset Management, que opera fondos comunes de inversión y gestionó más de USD 1.200 millones en activos en 2025. Esto implicó una expansión interanual del 200% y situó a la Alyc entre las administradoras independientes de mayor crecimiento en el mercado local.

“Cocos inicia una nueva etapa en la construcción de una plataforma financiera cada vez más completa para individuos. La compañía proyecta superar los USD 100 millones de ingresos anuales para fin de año y continuar consolidándose como una de las plataformas financieras digitales de mayor relevancia de América Latina, destacó la empresa.

PUBLICIDAD