La fintech Cocos compró un banco: cuánto pagó y cuáles son los planes de la empresa que preside Nicolás Mindlin

Cocos compró el Banco Voii, una entidad financiera “chica” a la que accede para poder explotar su licencia bancaria.

Ahora, esta fintech que nació hace cuatro años y encabeza Nicolás Mindlin, hijo de Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, espera consolidar su negocio y ofrecer más servicios.

Si bien no trascendió públicamente, fuentes del mercado vinculadas al deal –que deberá ser aprobado por le Banco Central– aseguraron que la transacción se cerró en USD 20 millones en efectivo.

Es el mismo camino que recorrieron otras fintech, como Ualá (que compró Wilobank en 2022), y el que anunció que seguirá la empresa más grande del sector, Mercado Pago, aunque, en ese este caso, hará la solicitud de licencia ante el Banco Central.

Voii nació en 2014 cuando Walter Grenón, quien presidía la entidad, su empresa Nexfin y Arroyo Ubajay adquirieron el 99,9% del capital accionario de MBA Lazard Banco de Inversiones. Tiene sólo una sucursal, apenas 131 cuentas corrientes y 222 cajas de ahorro, y es el banco número 60 medido en activos entre 74 entidades que lista el BCRA, con unos 120 billones de pesos.

Ariel Sbdar, CEO de la empresa, y Nicolás Mindlin, presidente y principal accionista. Ambas la fundaron hace 4 años

Cocos destacó que la compra “es un paso fundamental en su misión de acercar las finanzas a más personas” y que, con la licencia, podrá ofrecer una mayor gama de productos, incluyendo cuentas remuneradas, plazos fijos, cajas de ahorro y productos de crédito.

Según cifras de la propia compañía, Cocos tiene más de millón de usuarios, sus fondos comunes de inversión –tanto en pesos como en dólares– administran unos USD 800 millones en activos y ofrece servicios de pago, como Pix en Brasil, y una tarjeta MasterCard internacional que permite pagar en dólares sin impuestos.

“Crecemos sin necesidad de aumentos de capital ni inversores, lo que reafirma la sostenibilidad de lo que estamos construyendo. Reinvertimos lo generado y apostamos al sector y al país, con el objetivo de seguir simplificando el acceso a los servicios financieros para cada vez más personas”, señaló Mindlin.

“Nos criamos en un sistema financiero que siempre te dejaba afuera. Cocos nació para romper con eso, y esta compra es parte de esa misma historia”, agregó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos.

En diálogo con Infobae, Mindlin destacó que la licencia les permitirá dar un salto cualitativo en la experiencia que ofrecen. “Ya no estaremos limitados por cuestiones regulatorias para brindar la mayor cantidad y calidad de productos financieros posibles a nuestros usuarios. Nacimos con la compra de una licencia de ALyC y desde entonces siempre buscamos innovar dentro del marco regulatorio, no por fuera. Estar regulados agrega valor y brinda una capa extra de protección a quienes confían en nosotros para administrar sus ahorros. Este es un paso clave para profundizar nuestra misión: que cada vez más personas puedan ahorrar, invertir y operar su dinero de forma confiable, eficiente y sin barreras”, destacó.

— ¿Decisiones similares de empresas competidoras los impulsaron a ir por ese camino?

— Nuestra decisión fue estratégica y coherente con la evolución natural de la empresa. Desde el inicio apostamos por un modelo sólido, autosustentable y construido paso a paso, sin atajos. La licencia bancaria es una herramienta para potenciar lo que ya venimos desarrollando: una plataforma robusta, rentable y cada vez más completa. La competencia, por supuesto, siempre desafía: te obliga a ir más rápido, a pensar mejor, a no conformarte. Pero nuestras decisiones no son reactivas; nacen de una convicción profunda sobre lo que queremos construir. Estamos acá para hacer lo que todavía no se hizo. No actuamos siguiendo modas del mercado, sino con una visión de largo plazo. Y, hasta ahora, ninguno de nuestros competidores directos ha elegido este camino.

— ¿Cómo eligieron a Voii?

— Cuando tomamos la decisión de avanzar en este camino, analizamos todas las alternativas: aplicar por una licencia bancaria desde cero o adquirir una entidad ya existente. Analizamos el mercado, y encontramos una oportunidad que se ajustaba perfectamente a lo que buscábamos: un banco eficiente, con una sola sucursal, un gran equipo operativo y sistemas que nos permitan escalar con agilidad, un banco con mucho potencial. Elegimos esta opción porque nos permite integrar rápidamente las soluciones que necesitamos, sin perder tiempo en procesos más largos.

— ¿Cuáles son los planes para los negocios de Cocos este año?

— El crecimiento de los fondos de Cocos en el último año fue exponencial: pasamos de administrar apenas 10 millones de dólares a más de 800 millones en tiempo récord. Y esto es solo el comienzo: esperamos más que duplicar ese patrimonio en los próximos meses. Vamos a seguir invirtiendo en educación financiera y en el lanzamiento de nuevos fondos, con el objetivo de democratizar el acceso a instrumentos que históricamente estuvieron reservados para unos pocos. Nuestra visión es clara: transformar la forma en la que los argentinos invierten, con productos simples, confiables y con buenos rendimientos. Con la compra del banco vamos a acelerar este camino y llevar la experiencia de inversión y ahorro a otro nivel.