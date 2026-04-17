El Consejo Federal de Inversiones lanzó un fondo de capital de riesgo para startups tecnológicas

La iniciativa, destinada a financiar startups y proyectos tecnológicos en etapas iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) anunció la creación de Innova CFI, considerado el primer fondo de capital de riesgo en la Argentina vinculado a un organismo de desarrollo. La iniciativa, destinada a financiar startups y proyectos tecnológicos en etapas iniciales, busca abordar los desafíos de productividad y tecnología que enfrentan las provincias, mediante un esquema flexible de apoyo y acompañamiento, informó el CFI en el lanzamiento oficial de la herramienta.

A diferencia de propuestas tradicionales, Innova CFI introduce la figura de la deuda condicionada, un modelo en el cual las startups comienzan a devolver el financiamiento solo cuando logran éxito comercial y mediante cuotas proporcionales a su facturación, de acuerdo con la explicación del CFI en su presentación. El instrumento, además, incluye una cláusula de convertibilidad: la inversión puede transformarse en participación accionaria sin que el fondo intervenga en el control de la empresa.

El secretario general Ignacio Lamothe destacó que se trata de “un instrumento novedoso que es producto de conversaciones con fondos, empresas y sistemas de financiamiento” y subrayó: “No es un instrumento estático, sino que vamos a testearlo contra la realidad productiva y de las startups para mejorarlo e intervenir donde sea necesario”. Lamothe también remarcó que la apuesta es “dotar al país de herramientas que acompañen a las startups de base científico-tecnológica que realizan inversiones en investigación y desarrollo”.

El primer fondo de capital de riesgo federal para innovación y tecnología

El mecanismo de financiación está dirigido a empresas con un máximo de siete años de antigüedad y exige que los proyectos presenten un grado de madurez tecnológica mínima de TRL-4, además de un plan de inversión para los próximos 24 meses, según detalló el CFI.

Ignacio Lamothe

La estrategia de inversión del fondo se asume como agnóstica respecto de los sectores, soportando propuestas que abarcan desde la biotecnología hasta la economía del conocimiento, siempre que el proceso de investigación y desarrollo tenga lugar en la Argentina y aporte a consolidar el entramado productivo de las provincias.

La función de Innova CFI se enmarca en el propósito del Consejo Federal de Inversiones: consolidar un esquema federal de innovación que fomente proyectos de base tecnológica como motor de crecimiento económico y diversificación productiva a nivel local y nacional. Tal como enfatizó el CFI, su dedicación a la planificación y el desarrollo sostenible de las provincias cuenta ya con más de 65 años de historia, y se potencia incorporando instrumentos de innovación financiera y tecnológica diseñados específicamente para robustecer la matriz productiva regional.