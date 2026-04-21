ChangoMâs presentó “Super Chango Fest” con ofertas con hasta 80% de descuento

Entre otras opciones, la cadena ofrece descuentos de hasta 20% o 12 cuotas sin interés en la compra de celulares, aires acondicionados, heladeras, freezers, lavarropas y cocinas

ChangoMâs anunció una nueva edición de “Super Chango Fest”, un evento exclusivo con más de 20.000 productos en oferta, con descuentos de hasta el 80%, alternativas de financiación de 3, 4, 6 y 12 cuotas sin interés aplicado a distintas categorías y descuentos especiales abonando en un solo pago.

“Los clientes que visiten cualquiera de las sucursales ChangoMâs de todo el país o la web MâsOnline del 21 al 27 de abril, podrán acceder a ofertas únicas en categorías de electro y tecnología, hogar y decoración, automotor, alimentos y bebidas y artículos para el cuidado personal”, destacaron desde la cadena de Francisco de Narváez.

Algunas de las ofertas destacadas son:

Electro y tecnología

Descuento de hasta 20% o 12 cuotas sin interés en la compra de celulares, aires acondicionados, heladeras, freezers, lavarropas y cocinas.

Financiación de hasta 12 cuotas sin interés en todos los Smart TV y notebooks.

Oportunidad de 40% de descuento en toda la categoría de ventilación y 3 cuotas sin interés en la compra de pequeño electro de cocina, hogar y cuidado personal. Además, en freidoras, hornos eléctricos y microondas seleccionados.

La promo tiene alternativas de financiación de 3, 4, 6 y 12 cuotas sin interés

Hogar y decoración

Descuento del 80% en productos de decoración de mesa y cortinas roller.

Descuento del 60% en artículos de cocción seleccionados ( 70% exclusivo para clientes MâsClub).

Descuentos del 60% y 12 cuotas sin interés en la compra de muebles de exterior, camas elásticas, juegos de aire libre, metegoles, mesas de ping pong, skates, rollers y monopatines.

Oportunidad de 30% de descuento en la compra de alfombras de baño, espejos y canastos (no incluyen de plástico). Además, 4 cuotas sin interés en tablas de planchar y tenders.

Oportunidad de 70% de descuento en indumentaria y calzado seleccionado para toda la familia.

Automotor

Descuento del 35% y 6 cuotas sin interés en baterías, lubricantes, limpieza, escobillas, fundas individuales y portabicicletas seleccionadas. También en artículos seleccionados para la seguridad del auto y tazas.