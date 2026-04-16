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YPF recibió el certificado de Marca País

La distinción fue otorgada durante un acto encabezado por autoridades nacionales y directivos de la compañía, quienes destacaron la relevancia de la empresa en el impulso de la imagen productiva del país en el exterior

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Hombre sonriente en uniforme de trabajo azul y gris, con un parche de la bandera argentina, sosteniendo un certificado enmarcado de YPF Marca País Argentina
Horacio Marín, presidente de YPF, exhibe el certificado que avala a la compañía Marca País Argentina, destacando su liderazgo energético

YPF recibió el certificado de Marca País Argentina este jueves, en un evento que reunió a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

El reconocimiento distingue a la principal petrolera nacional como un promotor central de la identidad productiva argentina ante el mercado internacional.

Seis personas, algunos en traje de negocios y otros en uniformes de trabajo, posan sonrientes detrás de un gran letrero blanco de YPF en un interior luminoso
Manuel Adorni, Karina Milei, Horacio Marín, Diego Sucalesca y otros directivos de la petrolera

La jornada incluyó una inspección a un equipo de perforación y a un pad de pozos en Loma Campana, donde las autoridades pudieron observar las operaciones en campo gestionadas desde los RTIC de Buenos Aires y Neuquén.

En ese contexto, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Diego Sucalesca, titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, subrayaron el papel de la empresa en el desarrollo energético nacional.

La Marca País Argentina busca potenciar la percepción global del país, aumentar las exportaciones, atraer inversión y turismo, y ampliar la presencia de talento nacional en los mercados externos. Para Sucalesca, la entrega a YPF representa “la distinción más importante de la Marca País a la empresa más importante de la Argentina”, y expresó su satisfacción por haber “saldado una deuda de mucho tiempo”.

Horacio Marín, Karina Milei, Manuel Adorni - YPF - Vaca Muerta
La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei

Durante el acto, Marín afirmó: “Este reconocimiento refuerza el compromiso de YPF con el desarrollo de la energía argentina y su proyección al mundo. Somos protagonistas de una industria estratégica que posiciona al país como un actor relevante en el escenario global. Es también un reconocimiento a esa argentinidad que nos empuja a trabajar todos los días para que la Argentina salga adelante”.

La actividad contó también con la presencia de Zulma Reina, vicepresidente primera de la Legislatura a cargo del ejecutivo; los senadores Nadia Márquez y Pablo Cervi; además de Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing; Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos; y Matias Farina, vicepresidente ejecutivo Upstream.

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