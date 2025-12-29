Networking

Banco Galicia habilitó pagos con Pix en Brasil desde su app

Se trata del sistema de pagos instantáneos más utilizado en el país vecino, y ahora está al alcance de todos los clientes de la entidad que viajen

La herramienta ya se encuentra disponible para los clientes y apunta a simplificar los pagos de los turistas

Los clientes de Banco Galicia ya pueden disfrutar de una nueva funcionalidad en su app: pagos con QR Pix en Brasil. Esta innovación permite realizar compras de manera rápida y segura, sin necesidad de descargar otras aplicaciones.

Pix es el sistema de pagos instantáneos más utilizado en Brasil, y ahora está al alcance de todos los clientes Galicia que viajen al país vecino. Solo hay que usar el botón QR de siempre y pagar todas las compras en comercios que acepten Pix. La operatoria es 100% digital y se realiza desde la aplicación del banco, sin intermediarios ni pasos adicionales.

“Con esta funcionalidad buscamos facilitar la experiencia de pago de nuestros clientes cuando viajan al exterior, ofreciendo una solución simple, integrada y alineada con los medios de pago más utilizados en cada destino”, destacó Pedro Piñeiroa, Gerente de Medios de Pagos en Galicia.

¿Cómo funciona?

  • Abrí la App Galicia.
  • Escaneá el QR Pix en el comercio.
  • Confirmá el pago y listo.

El lanzamiento se da en el marco de la temporada alta de viajes a Brasil y forma parte de la estrategia del banco de incorporar soluciones financieras digitales adaptadas a los hábitos de consumo regionales, especialmente en destinos turísticos.

