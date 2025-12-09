Carrefour y Mercado Libre sellaron una alianza estratégica para ampliar la oferta de productos de supermercado

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Carrefour Argentina y Mercado Libre sellaron una alianza estratégica que permite a los usuarios acceder a la tienda oficial de la cadena francesa dentro de la plataforma, con la novedad de que por primera vez se incluyen productos frescos y congelados con entrega en el día o al siguiente.

La integración de la tienda oficial de Carrefour Argentina en Mercado Libre ofrece cerca de 10.000 productos, entre los que destacan carnes, frutas, verduras y congelados, sumándose al surtido habitual de la categoría Supermercado. El servicio ya está disponible en la Ciudad de Buenos Aires y se prevé su expansión a otras localidades de la provincia y ciudades del país.Las compras superiores a $65.000 tendrán envío gratuito, conforme al umbral vigente para esta categoría. Los pedidos se preparan en tiendas físicas de Carrefour y se despachan con entregas en franjas horarias de hasta 4 horas.Los usuarios de Mercado Libre podrán acceder a las promociones y descuentos que ofrece Carrefour.

“Sumamos frescos y congelados con la misma simplicidad, seguridad y conveniencia con la que los usuarios ya compran en Mercado Libre. Y lo hacemos junto a Carrefour, con quien esperamos ir escalando el servicio para llegar cada vez a más personas”, afirmó Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

Por su parte, Leonardo Arcas, Director de Ventas, Marketing y Transformación Digital de Carrefour Argentina, destacó: “El crecimiento de las ventas online nos impulsa a seguir explorando nuevos canales y esta alianza con Mercado Libre es un paso clave. Nos permite combinar nuestra experiencia en la oferta de productos de calidad al mejor precio con la potencia y el alcance de la plataforma líder en e-commerce”.Con esta incorporación, Mercado Libre refuerza su propuesta de valor y amplía las soluciones cotidianas disponibles para los usuarios en Argentina.