Carrefour y Mercado Libre sellaron una alianza estratégica para ampliar la oferta de productos de supermercado

La integración de la tienda oficial de la cadena en la plataforma de comercio electrónico ofrece cerca de 10.000 productos, entre los que destacan carnes, frutas, verduras y congelados

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo
Carrefour Argentina y Mercado Libre sellaron una alianza estratégica que permite a los usuarios acceder a la tienda oficial de la cadena francesa dentro de la plataforma, con la novedad de que por primera vez se incluyen productos frescos y congelados con entrega en el día o al siguiente.

La integración de la tienda oficial de Carrefour Argentina en Mercado Libre ofrece cerca de 10.000 productos, entre los que destacan carnes, frutas, verduras y congelados, sumándose al surtido habitual de la categoría Supermercado. El servicio ya está disponible en la Ciudad de Buenos Aires y se prevé su expansión a otras localidades de la provincia y ciudades del país.Las compras superiores a $65.000 tendrán envío gratuito, conforme al umbral vigente para esta categoría. Los pedidos se preparan en tiendas físicas de Carrefour y se despachan con entregas en franjas horarias de hasta 4 horas.Los usuarios de Mercado Libre podrán acceder a las promociones y descuentos que ofrece Carrefour.

“Sumamos frescos y congelados con la misma simplicidad, seguridad y conveniencia con la que los usuarios ya compran en Mercado Libre. Y lo hacemos junto a Carrefour, con quien esperamos ir escalando el servicio para llegar cada vez a más personas”, afirmó Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

Por su parte, Leonardo Arcas, Director de Ventas, Marketing y Transformación Digital de Carrefour Argentina, destacó: “El crecimiento de las ventas online nos impulsa a seguir explorando nuevos canales y esta alianza con Mercado Libre es un paso clave. Nos permite combinar nuestra experiencia en la oferta de productos de calidad al mejor precio con la potencia y el alcance de la plataforma líder en e-commerce”.Con esta incorporación, Mercado Libre refuerza su propuesta de valor y amplía las soluciones cotidianas disponibles para los usuarios en Argentina.

