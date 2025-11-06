Binance y el gobierno porteño firmaron un convenio para impulsar la adopción responsable de criptomonedas

“Con esta alianza, Buenos Aires se posiciona como un referente regional en la adopción responsable de criptomonedas", destacaron las partes (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Binance y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, anunciaron la firma de un convenio de colaboración para desarrollar un programa conjunto que fomente la adopción segura y responsable de las criptomonedas en la ciudad.

El acuerdo estratégico “tiene como objetivo promover la innovación tecnológica, la inclusión financiera y la educación en el ecosistema blockchain, posicionando a Buenos Aires como una ciudad pionera en la integración de tecnologías digitales emergentes”, explicó en un comunicado el proveedor de infraestructura blockchain y criptomonedas.

“La educación y la capacitación son la base de cualquier transformación económica. Este convenio nos permite acompañar a los vecinos y a los comercios de barrio en la adopción responsable de las criptomonedas, fortaleciendo la inclusión financiera y consolidando a Buenos Aires como hub de innovación y desarrollo tecnológico”, declaró Lombardi.

“Este convenio representa un paso fundamental para acercar la tecnología blockchain y las criptomonedas a la vida diaria de los ciudadanos de Buenos Aires. En Binance creemos que la educación y la inclusión financiera son pilares esenciales para un ecosistema cripto saludable y sostenible. Estamos entusiasmados de trabajar junto al Gobierno de la Ciudad para construir un futuro más innovador y accesible para todos”, señaló Andrés Ondarra, gerente general de Binance para Argentina y Cono Sur.

En el marco del convenio, Binance y la Ciudad lanzarán la campaña de concientización “Viví cripto en tu Ciudad”, destinada a informar y promover el uso responsable de las criptomonedas entre los ciudadanos. La iniciativa incluirá beneficios exclusivos, como descuentos para el pago con criptomonedas en servicios y actividades seleccionadas de la ciudad, facilitando así la adopción práctica y cotidiana de esta tecnología.

“Además, el programa contempla la implementación de programas de formación y capacitación sobre blockchain, Web3 y criptomonedas, dirigidos tanto a estudiantes como al público general, con el fin de fortalecer el conocimiento y la confianza en estas nuevas herramientas digitales”, explicó Binance.

“Con esta alianza, Buenos Aires se posiciona como un referente regional en la adopción responsable de criptomonedas, impulsando un ecosistema digital que promueve la transparencia, la seguridad y el desarrollo económico sostenible. Esta iniciativa se enmarca en BACripto, el programa del Gobierno de la Ciudad que impulsa el ecosistema cripto y la economía digital como motor de crecimiento e innovación”, cerró el comunicado.