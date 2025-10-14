Networking

El Grupo Bimbo lanza una campaña para impulsar la alimentación saludable y la inclusión

Bajo el nombre “Bimbo Alimenta tu causa”, el grupo invitó a ONGs de todo el país

Bimbo lanzó una campaña titulada
Bimbo lanzó una campaña titulada "Bimbo alimenta tu causa", dirigida a ONGs

El Grupo Bimbo decidió conmemorar sus tres décadas de presencia en la Argentina mediante el lanzamiento de una convocatoria nacional destinada a fortalecer el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Bajo el nombre “Bimbo Alimenta tu causa”, la compañía invita a ONGs de todo el país a presentar proyectos enfocados en alimentación saludable, sostenibilidad e inclusión, pilares que definen la estrategia de la empresa.

La iniciativa contempla la entrega de $30.000.000 que se distribuirán entre tres propuestas seleccionadas, correspondiendo $10.000.000 a cada una. Además del apoyo económico, los ganadores obtendrán visibilidad en los canales de comunicación de la compañía y contarán con la colaboración de voluntarios de Grupo Bimbo en acciones específicas.

El proceso de selección estará a cargo de un jurado compuesto por especialistas en las temáticas centrales del concurso, quienes evaluarán el potencial de impacto positivo de cada proyecto en sus respectivas comunidades. La integración de este jurado se dará a conocer en noviembre, coincidiendo con la etapa final de recepción de propuestas.

Las organizaciones interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 31 de octubre, y los resultados se comunicarán en los primeros días de diciembre. Aquellas iniciativas que no resulten seleccionadas como ganadoras tendrán la posibilidad de recibir donaciones en productos o el respaldo de voluntariado corporativo, como una forma adicional de apoyo a sus causas.

Al referirse a la motivación detrás de este concurso, José Zavalía Lagos, gerente general de Grupo Bimbo, expresó a través de un comunicado: “En estos 30 años en la Argentina, crecimos junto a la comunidad y queremos celebrarlo apoyando a quienes trabajan todos los días para alimentar un mundo mejor. Alimenta tu Causa es una forma de aportar nuestro granito de harina a esas causas nobles que alimentan el país”.

Para acceder a información detallada sobre las bases y condiciones de la convocatoria, los interesados pueden consultar el sitio oficial www.alimentatucausa.com.ar.

Grupo Bimbo se posiciona como la mayor empresa de panificación a nivel global y un actor destacado en el segmento de snacks. Su estructura internacional abarca 223 panaderías y plantas y más de 1.500 centros de ventas distribuidos en 39 países de América, Europa, Asia y África. El portafolio de la compañía incluye productos como pan de caja, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, English muffins, bagels, tortillas, flatbread y botanas saladas.

La red de distribución de Grupo Bimbo es una de las más extensas del mundo, con más de 58.000 rutas y una plantilla superior a 152.000 colaboradores. Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos mediante un programa de ADR Nivel 1, identificado como BMBOY.

