Coto celebra sus 55 años con un sorteo de más 300 millones de pesos en premios

La empresa celebra su 55 aniversario

La cadena de supermercados Coto cumple 55 años y lo celebra de más 300 millones de pesos en premios.

“Desde el 25 de septiembre hasta el 4 de noviembre inclusive, comprando en las sucursales adheridas los clientes pueden participar por un año de compras gratis. Además, los ganadores también estarán ayudando a una entidad benéfica”, destacaron desde la empresa.

Por cada $5.000 consumidos en cualquiera de las sucursales adheridas se puede conseguir una oportunidad para participar del sorteo. “Si comprás alguno de los productos seleccionados que están identificados con el logo ‘Extra Chance’ sumás una chance extra por cada uno de estos productos. Si sos miembro de Comunidad Coto duplicás tus chances y si compraste a través de Coto Digital triplicás tus chances”, se detalló.

Durante este mes aniversario, la empresa que comanda Alfredo Coto también celebrará junto al público con ofertas en marcas líderes y una destacada propuesta de promociones bancarias y billeteras electrónicas junto con descuentos con “Comunidad Coto”.

Esta campaña cuenta con un spot especial que tiene como protagonista al jugador de fútbol campeón del mundo Rodrigo De Paul. La campaña 360 tiene una amplia cobertura y difusión en canales de TV abierta y cable, radio, vía pública, cine, medios gráficos, digitales y redes sociales, así como también dentro de las sucursales de la compañía.

“Coto también quiere alertar al público en general que no se dejen engañar con falsos concursos y premios. Los ganadores del sorteo recibirán una tarjeta física de compra que será entregada en mano. Nunca les pedirán información bancaria ni claves personales para acceder a ningún premio. Tampoco les harán una transferencia de dinero por ningún medio”, solicitó la cadena a sus clientes.