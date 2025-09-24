Naranja X celebró sus 40 años levantando las barreras de los peajes en hora pico

"Pasá gratis", el eslogan de Naranja X

Naranja X celebró su 40° aniversario con una acción inédita: miles de autos circularon gratis durante la hora pico del miércoles 24 de septiembre en las principales autopistas de Buenos Aires y Córdoba, al levantarse las barreras de los peajes.

La iniciativa, realizada de forma simultánea, permitió que los conductores transitaran sin abonar el peaje, en una jornada que impactó la rutina de numerosos usuarios.

Según Silvana Jachevasky, Chief Marketing Officer de Naranja X, la acción representa “un guiño a nuestra historia, y una manera de agradecer a quienes nos eligen todos los días para gestionar su dinero, ahorrar, invertir o financiar sus proyectos”. Durante las horas de mayor tránsito, la compañía bonificó el costo del peaje, permitiendo que miles de personas que se dirigían a sus trabajos y destinos puedan pasar gratis. Esta acción fue concebida como una “metáfora viva” de lo que Naranja X hace todos los días: eliminar los obstáculos que históricamente han dificultado el acceso de las personas a soluciones financieras.

La medida se dio en autopistas de AMBA y Córdoba

Jachevasky destacó que “nuestro propósito de dar acceso está más vigente que nunca y que seguimos evolucionando para abrir aún más caminos hacia el futuro”.

Según la empresa, sta acción reconoce a los millones de clientes que todos los meses conectan con algún producto de la compañía. La evolución de su negocio se completa con:

● Una red de 150.000 comercios grandes, medianos y pequeños que aceptan las tarjetas Naranja X; y soluciones de cobro para miles de emprendedores de todo el país a través de Pagos QR, link de pago, PIX y TAP.

16 millones de tarjetas emitidas (Crédito: Naranja X, Naranja X Visa, Naranja X Mastercard y Naranja X American Express. Y débito: Visa Naranja X).

Por mes, más de 2 millones de clientes realizan hasta 10 millones de pagos con QR.

Más de 2 millones de clientes sacaron al menos un préstamo con Naranja X en el último año.

Más de 3 millones de clientes crearon más de 23 millones de Frascos como herramienta de inversión y ahorro.

Más de 1,2 millones de clientes confían y se protegen con seguros y asistencias de Naranja X. Hoy la contratación es 100% in-app sin operador.

En la actualidad, su equipo está formado por 2.600 personas y cuenta con dos centros de desarrollo en Córdoba y Buenos Aires y 112 sucursales en todo el país.

“La campaña, denominada ’40 años levantando barreras’ celebra una historia que comenzó con las tarjetas de una tienda de deportes y evolucionó hasta convertir a la empresa en una de las fintech más relevantes del país. El festejo se alinea con la misión de la empresa de seguir impulsando a las personas a avanzar y superarse, entendiendo que cuando se eliminan los obstáculos, las posibilidades se multiplican”, destaco Naranja X.