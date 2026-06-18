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La comercializadora de Metrogas abastece a la primera línea de colectivos 100% a GNC de Argentina

El acuerdo de MetroEnergía con Metropol ya puso en circulación 11 unidades y proyecta reemplazar el total del servicio con 150 vehículos en los próximos meses

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Metrogas - Metroenergía
Los colectivos a gas de Metropol

MetroEnergía, una empresa de Metrogas, abastece la primera operación de colectivos 100% a GNC de Argentina: la nueva flota de la línea 109 de Metropol ya incorporó 11 unidades y el plan prevé renovar toda la operación con 150 vehículos en los próximos meses, en un proyecto que instala al gas natural como alternativa para el transporte público y la transición energética.

La compañía comercializa hasta 12 millones de metros cúbicos diarios de gas natural y, desde 2025, también exporta a Brasil. Ese despliegue forma parte de una estructura con acceso a todas las cuencas productivas y capacidad de transporte firme para sostener abastecimiento continuo durante los 365 días del año.

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La operación se apoya en el suministro continuo de gas natural a una estación de carga exclusiva ubicada en Barracas, donde se abastece la flota de la línea 109, según el texto fuente. La provisión apunta a asegurar la disponibilidad energética que requiere un servicio esencial como el transporte público.

La línea 109 prevé completar 150 colectivos a GNC en los próximos meses

El proyecto fue desarrollado junto a Metropol y comenzó con las primeras 11 unidades ya en servicio. La meta es completar la renovación total de la línea con 150 vehículos.

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Para hacer posible esta operación, MetroEnergía garantizó el suministro continuo de gas natural a la estación de carga exclusiva que abastece a la flota

La iniciativa convierte a esa operación en la primera del país integrada en su totalidad por colectivos propulsados a GNC. El cambio se presenta como un avance en la incorporación de combustibles alternativos al transporte de pasajeros.

Pablo De Cicco, gerente de Desarrollo Comercial Grandes Clientes y Otros Negocios de MetroEnergía, sostuvo: “Este proyecto demuestra el potencial del gas natural como una alternativa eficiente, competitiva y de menor impacto ambiental para la movilidad urbana. Nuestro desafío es acompañar a los operadores con soluciones energéticas confiables que les permitan desarrollar sus operaciones con previsibilidad y continuidad”.

El alcance del proyecto no se limita al expendio de combustible. MetroEnergía también acompaña a operadores de flotas y estaciones de servicio con tareas de abastecimiento, planificación y gestión energética diseñadas para las exigencias operativas del sector.

Gas natural para movilidad y logística

La empresa –integrada por MetroGAS con el 95% e YPF con el 5 por ciento– se define como la principal comercializadora de gas natural del país. Abastece a industrias, usinas generadoras de energía y estaciones de GNC en todo el territorio nacional mediante contratos y soluciones adaptadas a cada operación.

De Cicco explicó que la propuesta de MetroEnergía “integra gestión comercial, despacho propio, planificación de la demanda y asesoramiento técnico para asegurar continuidad operativa, previsibilidad y eficiencia energética”.

También desarrolla proyectos para la movilidad de personas, el transporte de cargas y la logística, con foco en eficiencia operativa, reducción de costos y continuidad del servicio. En esa estrategia, la transformación del transporte aparece ligada al despliegue de soluciones energéticas para flotas urbanas y de larga distancia.

Mariano Luzuriaga, jefe de Desarrollo Comercial Grandes Clientes y Otros Negocios, afirmó: “La transformación del transporte requiere alianzas estratégicas y una visión de largo plazo. Nuestro objetivo es impulsar soluciones que combinen competitividad, confiabilidad y sustentabilidad para acompañar la evolución del sector y las nuevas demandas de movilidad”.

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