Networking

Newsan relanzó Agens, la agencia pionera de Siam Di Tella

El grupo empresarial impulsa el retorno de la tradicional marca publicitaria, que incorpora inteligencia artificial y tendencias digitales, con el objetivo de transformar la comunicación de más de 40 marcas y fortalecer su presencia en el sector

Guardar
El nuevo equipo de Agens,
El nuevo equipo de Agens, con María Cher, en el centro, como directora ejecutiva

El regreso de Agens al escenario publicitario argentino marca un movimiento estratégico que busca fusionar el legado de una agencia pionera con las demandas actuales de innovación y tecnología. Impulsada por el grupo Newsan y bajo la dirección de un equipo multidisciplinario, la agencia retoma su actividad con la intención de convertirse en un centro creativo independiente y colaborativo, capaz de ofrecer soluciones de comunicación con impacto real para las marcas.

Fundada en los años 60 como la agencia de publicidad de Siam Di Tella, Agens se distinguió por integrar de manera transversal el diseño, la comunicación y el producto, desde la identidad visual hasta el arte y el packaging. Este enfoque inédito en Argentina sentó las bases de un modelo creativo que, más de cinco décadas después, se actualiza con la incorporación de tendencias digitales, tecnologías emergentes e inteligencia artificial. El objetivo es trascender épocas y disciplinas, manteniendo la esencia innovadora que caracterizó a la agencia en sus orígenes.

“Agens nace con un espíritu único, que combina el legado de una usina pionera en publicidad con la innovación y tecnologías del presente” (María Cher)

La iniciativa de relanzar Agens surgió de la familia Cherñajovsky, principales accionistas de Newsan, con la meta de consolidar un hub creativo que acompañe a las más de 40 marcas del grupo en un entorno de negocios cada vez más competitivo. La agencia se propone construir narrativas coherentes y auténticas, alineadas con la evolución cultural y comercial de las audiencias, y aportar valor tanto a las marcas de Newsan como a otras del mercado.

El equipo directivo está encabezado por María Cherñajovsky (María Cher) como directora ejecutiva, junto a Marcelo Romeo en el rol de CEO y partner. Silvina Seiguer asume la dirección de Negocios & Innovación y también es partner, mientras que el área creativa queda bajo la responsabilidad de Nicolás Zarlenga y Federico Plaza Montero como Chief Creative Officers y partners. Florencia Cherñajovsky lidera los proyectos vinculados al arte y la cultura, reforzando la apuesta por la integración de talentos y disciplinas diversas.

Entre los primeros proyectos de la renovada Agens se encuentran campañas para Siam, en homenaje a la histórica relación entre ambas marcas, así como para Philco, Atma y Head & Shoulders. Además, la agencia anticipa la incorporación de nuevas marcas que serán anunciadas próximamente.

“En Newsan, el valor estratégico del marketing ha sido clave en el desarrollo de las marcas y Agens llega para profundizar ese trabajo” (Galli)

“La atención es el recurso más escaso, por eso el verdadero valor está en la comunicación que logra conectar y emocionar. Agens nace con un espíritu único, que combina el legado de una usina pionera en publicidad con la innovación y tecnologías del presente. Este proyecto implica una apuesta estratégica de mi familia y del grupo Newsan con la idea de potenciar los negocios con ideas que tengan una mirada integral y un sello propio, capaces de interpelar lo creativo, lo social y lo cultural, tanto para las marcas de Newsan como las del mercado”, destacó María Cherñajovsky.

Por su parte, Luis Galli, CEO y presidente de Newsan, destacó: “Promover el regreso de Agens refleja el ADN de nuestra compañía, caracterizado por la flexibilidad y el espíritu emprendedor. En Newsan, el valor estratégico del marketing ha sido clave en el desarrollo de las marcas y Agens llega para profundizar ese trabajo. Este es un paso más en la integración del grupo que siempre sorprende y piensa en grande, interpretando los cambios en el mundo de las comunicaciones”.

Romeo, nuevo CEO, subrayó la filosofía de la agencia al afirmar: “No hacer solo publicidad es nuestra mejor publicidad. Creemos en el poder de las ideas para transformar los negocios y queremos que las marcas se conviertan en experiencias y productos con alma”.

Temas Relacionados

AGENSPublicidadNewsanMaría CherñajovskyMarcelo RomeoLuis GalliAgencia creativaSiam Di Tella

Últimas Noticias

Turbodato: la solución de tres jóvenes que acaba de ganar el eCommerce Day Startup Competition

Es una plataforma con inteligencia artificial que permite monitorear precios, cuotas, promociones y disponibilidad de productos en los canales de venta online. Fue fundada por tres excompañeros del Colegio ORT de Buenos Aires

Turbodato: la solución de tres

Banco Macro y Escobar relanzaron el sistema de bicicletas públicas con 35 estaciones y más de 190 unidades

La iniciativa conjunta busca impulsar la movilidad sustentable en Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz y Garín, integrando la bicicleta al transporte urbano mediante tecnología y acceso digital para los usuarios locales

Banco Macro y Escobar relanzaron

Coca Cola lidera por quinto año el ranking de marcas más elegidas en Argentina

La reconocida bebida se posicionó nuevamente en la cima del estudio Brand Footprint, consolidando su presencia en hogares argentinos y destacando su aporte económico y social a través de empleo y vínculos regionales

Coca Cola lidera por quinto

Arcor lanzó Cofler Dubái, un chocolate edición limitada inspirado en Oriente Medio

La compañía argentina presentó una nueva tableta con relleno de pistacho y texturas crocantes, disponible en todo el país, tras el éxito viral de la tendencia Dubái en redes sociales como TikTok

Arcor lanzó Cofler Dubái, un

Coca Cola lideró por quinto año el ranking de marcas más elegidas en Argentina

La reconocida bebida se posicionó nuevamente en la cima del estudio Brand Footprint, consolidando su presencia en hogares argentinos y destacando su aporte económico y social a través de empleo y vínculos regionales

Coca Cola lideró por quinto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mercados: suben la Bolsa y

Mercados: suben la Bolsa y los bonos en una rueda clave por la licitación del Tesoro

Milei reúne a su Gabinete por tercera vez en la semana para establecer las prioridades de la gestión antes del inicio de la campaña

Extienden la prisión preventiva de Jones Huala y encuadran la investigación como “caso complejo”

El próximo lunes el Presidente hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026

Qué líneas de colectivos ampliaron sus métodos de pago del sistema Tarjeta SUBE

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos afirmó que las

Estados Unidos afirmó que las medidas de España contra Israel “envalentonan a los terroristas”

La lengua balística del camaleón podría inspirar robots para eliminar coágulos sanguíneos

Científicos descrubrieron tres nuevas especies de peces caracol en aguas profundas de California

Un adelanto del libro de Kamala Harris revela detalles inéditos sobre la campaña presidencial de 2024

“Cada día hay más mujeres peruanas haciendo empresa y generando millones de puestos de trabajo”

TELESHOW
Ricardo Darín contó cómo se

Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo del Chino y Úrsula Corberó

La felicidad de Florencia Bas y Clara Darín por el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino: “Mis pichoncitos”

La sugerente respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi cuando reemplazó sus tatuajes por un lobo

Siguen los reconocimientos para Charly García: su último disco será distinguido por la Legislatura porteña

El momento más tierno de Isabel Macedo con sus hijas en el set de Margarita: entre juegos, disfraces y peluquería