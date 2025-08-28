Networking

Grupo Techint lanzó la convocatoria para sus Prácticas Educativas de Verano

Realizará una gira por todo el país entre septiembre y noviembre para incorporar a más de 200 jóvenes que buscan una primera oportunidad laboral

Desde su creación hace 41 años, más de 7.241 estudiantes participaron de las PEV

Con el objetivo de incorporar a más de 200 jóvenes de todo el país, el Grupo Techint lanzó una nueva edición de su programa Prácticas Educativas de Verano (PEV), dirigido a estudiantes universitarios avanzados que busquen dar sus primeros pasos en el mundo laboral a través de una experiencia de tres meses en compañías líderes. La pasantía durará de enero a marzo de 2026.

Durante los próximos meses, la empresa visitará localidades de 11 provincias para invitar a los estudiantes a dar sus primeros pasos en el mundo profesional dentro de las compañías del grupo: Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción. La gira recorrerá universidades en Mendoza, Salta, Córdoba, Mar del Plata, San Juan, Bahía Blanca, Neuquén, Santa Fe, Rosario, San Nicolás y Salta.

“A partir de su ingreso, los y las estudiantes pasarán a integrar equipos de trabajo con proyectos específicos. De esta manera, podrán poner en práctica sus conocimientos teóricos adquiridos desde el primer momento. Además, este acercamiento al mundo profesional les abre las puertas a la adquisición de nuevos conocimientos y los desafía a ser resolutivos, flexibles y creativos”, destacaron desde el grupo que comanda Paolo Rocca.

Las búsquedas estarán orientadas a personas que hayan aprobado por lo menos el 50% de la carrera en los destinos donde el Grupo Techint tiene operaciones

“En el Grupo Techint apostamos al talento joven y creemos que las Prácticas Educativas de Verano son una gran oportunidad para que los estudiantes vivan una primera experiencia laboral real, en un entorno profesional desafiante. Buscamos jóvenes con actitud, compromiso y ganas de aprender, que se destaquen por su profesionalismo, capacidad de trabajo en equipo y una mirada integral del negocio. Valoramos especialmente aquellas competencias que hacen la diferencia en un entorno industrial global: liderazgo, flexibilidad y respeto por la diversidad”, comentó Sofía Salaz, Talent Attraction manager del Grupo Techint.

  • Búsquedas: estarán orientadas a personas que hayan aprobado por lo menos el 50% de la carrera en los destinos donde el Grupo Techint tiene operaciones, y 80% de avance en el resto de las localidades.
  • Estudiantes: se buscarán estudiantes de Ingeniería Mecánica, Química, en Petróleo, Industrial, Electricista, Electrónica, Electromecánico, Cs. Económicas, Comunicación, Higiene y Seguridad, Medio Ambiente, Recursos, IT y Sistemas.
  • Postulación: Quienes estén interesados en participar pueden postularse en la web: careers.techint.com, buscando las posiciones identificadas con la palabra clave “PEV” y seleccionando la localidad que les resulte más conveniente. Los perfiles que coincidan con los requisitos serán contactados para continuar con el proceso de selección.
  • Oferta: Participar de las PEV implica integrarse a un entorno desafiante y de alto impacto. Los proyectos en los que trabajan los equipos del Grupo Techint están ligados al desarrollo energético y productivo de la Argentina, incluyendo la transición energética, la producción de acero con menor huella de carbono, el desarrollo de Vaca Muerta y la construcción de grandes obras de infraestructura como gasoductos, centrales térmicas o parques eólicos.
Más de la mitad de los directivos de la compañía han empezado su carrera dentro de los programas del Grupo destinados a los jóvenes.

“Mi trabajo en planta combina tareas operativas y proyectos de mejora continua, lo que me permitió conocer a fondo los procesos de fabricación. A pesar de tener experiencia previa, este trabajo en el sector metalúrgico me hizo valorar lo aprendido en la facultad y me mostró cuánto aún me queda por aprender. Esta experiencia me brindó valiosos conocimientos técnicos y una red de contactos. Las PEVs son una gran oportunidad para aprender, crecer y establecer conexiones profesionales”, relató sobre su experiencia Elizabeth Nowik, Industrial Process Trainee de Tenaris Valentín Alsina.

Fechas:

● 2/09 en Mendoza

● 10/09 en Salta

● 17/09 en Córdoba

● 23/09 en Mar del Plata

● 23/09 en San Juan (virtual)

● 30/09 en Bahía Blanca

● 7/10 en Neuquén

● 14/10 en Santa Fe (virtual)

● 21/10 en Rosario

● 23/10 en San Nicolás

● 29/10 en Tucumán (virtual)

● 30/10 en La Plata

● 5/11 en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires

Desde su creación hace 41 años, más de 7.241 estudiantes participaron de las PEV, y más de la mitad de los directivos de la compañía han empezado su carrera dentro de los programas del Grupo destinados a los jóvenes.

