Binance en la Argentina: qué impacto local ven los expertos y qué recomiendan a los usuarios de la plataforma hackeada

Las primeras hipótesis apuntan a un grupo de hackers de Corea del Norte. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Guardar

El hackeo a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo con más de 300 millones de usuarios, encendió las alertas en el ecosistema cripto argentino. La magnitud del ataque, la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad y la posibilidad de que se repitan episodios de estas características reabrieron el debate sobre los riesgos de operar en plataformas digitales. Mientras la compañía busca contener las consecuencias del incidente, especialistas locales advirtieron sobre la gravedad del episodio y recomendaron extremar las precauciones ante posibles estafas.

La analista financiera Ornella Panizza, conocida en redes sociales como Lady Market, difundió un desglose de las criptomonedas involucradas en el ataque. Según publicó, entre los activos comprometidos habría USD 1.450 millones en bitcoin (BTC), USD 875 millones en ether (ETH), USD 234 millones en tron (TRX), USD 50 millones en tether gold (XAUT), USD 1.570 millones en tether (USDT), USD 823 millones en USD Coin (USDC), USD 75 millones en wrapped beacon ETH (WBETH) y USD 88,5 millones en RLUSD, además de otros USD 447,5 millones correspondientes a distintas criptomonedas.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros en reaccionar fue Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, quien destacó la respuesta de la industria frente al ataque. Según planteó, la rapidez con la que otras compañías intervinieron para bloquear los fondos comprometidos fue uno de los aspectos positivos del episodio. En particular, mencionó la actuación de Tether y Circle, que congelaron activos por más de USD 2.300 millones.

En ese sentido, señaló que ambas empresas y otros actores del sector identificaron las billeteras utilizadas por los atacantes para impedir que pudieran movilizar el dinero. También advirtió sobre la circulación de posibles engaños en los próximos días: recomendó desconfiar de enlaces y mensajes que soliciten trasladar fondos bajo el argumento de protegerlos ante el incidente.

PUBLICIDAD

Tether y Circle congelaron activos por más de USD 2.300 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/

Para Julio López, especialista en seguridad informática, lo ocurrido fue una falla de seguridad “de enorme gravedad”. Binance administra USD 129.000 millones pertenecientes a sus clientes. Sin embargo, según explicó, los atacantes habrían conseguido comprometer unos USD 6.300 millones en apenas 20 minutos.

Para López, el episodio es comparable con un robo en la bóveda de un banco: los clientes depositaron su dinero en una plataforma y alguien consiguió retirarlo sin autorización. Por eso, consideró que Binance debe responder por los activos sustraídos. La empresa, de hecho, aseguró que cubrirá los perjuicios ocasionados por el ataque.

El especialista, en diálogo con TN, también puso el foco en los controles internos. A su entender, una operación de semejante magnitud no debería poder concretarse a partir del acceso a la computadora de una sola persona. La salida de fondos tendría que requerir múltiples firmas y distintos niveles de autorización. “Es un boquete virtual”, resumió, al advertir que el problema no se limita a una vulnerabilidad informática, sino que también expone debilidades en los procedimientos de seguridad de la compañía.

PUBLICIDAD

López señaló que hay que prestar atención a posibles intentos de estafa. A raíz del hackeo, podrían aumentar los correos electrónicos fraudulentos dirigidos a quienes tienen una cuenta en Binance, con supuestas instrucciones para restituir fondos o resolver el incidente.

En diálogo con Infobae en Vivo, el especialista en blockchain Martín Romeo aseguró que la plata de los usuarios está. “La liquidez de balance de Binance hoy ronda los USD 166.000 millones, por lo que el monto robado representa apenas el 2% de ese total. Por eso, si bien se trata del mayor saqueo en la historia del ecosistema cripto, hay que tener en cuenta que el sector lleva años prácticamente duplicando, año a año, el volumen y la liquidez que maneja”, dijo.

PUBLICIDAD

“En términos internos, no es un robo que pueda desbalancear ni hacer caer a un gigante como Binance, el principal banco de criptomonedas del mundo. En ese sentido, los fondos están seguros. Binance cuenta con una reserva de USD 1.000 millones para afrontar este tipo de situaciones y actuar rápidamente. De hecho, ayer logró ponerla en funcionamiento en apenas tres horas. Además, sus balances contables parecerían estar en orden”, agregó.

Qué se sabe del hackeo y cuándo se habilitarían los retiros

De acuerdo con la información difundida por Binance, el ataque habría permitido ejecutar operaciones de retiro sin autorización a partir del acceso a uno de los equipos utilizados por un ingeniero del área de DevOps (Desarrollo y Operaciones). La empresa informó que, hasta el momento, no encontró indicios de una filtración de las claves privadas de las billeteras y atribuyó el incidente a una combinación de factores.

PUBLICIDAD

Frente a la situación, la plataforma suspendió temporalmente los retiros mientras trabaja en una renovación de su sistema de seguridad. Los depósitos, en cambio, ya fueron habilitados nuevamente y funcionan con normalidad. La compañía estima que podrá restablecer las extracciones dentro de un plazo de 48 horas, aunque aclaró que el cronograma dependerá de la finalización de las tareas de actualización.

Binance también ratificó que los fondos de sus usuarios están seguros y que cubrirá las pérdidas con recursos de su Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) y fondos corporativos. No obstante, todavía no precisó qué proporción de los activos comprometidos corresponde a clientes.

PUBLICIDAD

Ante la consulta de Infobae, fuentes de Binance en la Argentina se limitaron a decir que “esto no es un ataque a la Argentina”, y que “los fondos de los usuarios estan seguros, ya se cubrio el faltante con fondos de la empresa”.

La compañía estima que podrá restablecer las extracciones dentro de un plazo de 48 horas

La preocupación por la seguridad de los exchanges

Federico Ogue, co fundador de Buenbit y actual jefe de Inteligencia Artificial (IA) en Balanz, calificó el episodio como un golpe de gran magnitud para el sector y advirtió sobre la frecuencia creciente de los ataques informáticos. “Si pudieron hackear Binance, pueden hackear cualquier exchange”, planteó.

Mientras continúa la investigación, una de las principales advertencias para los usuarios pasa por evitar cualquier comunicación que prometa resolver el problema o recuperar fondos a través de enlaces externos.

PUBLICIDAD

Los especialistas recomiendan utilizar exclusivamente los canales oficiales de la plataforma y no realizar transferencias ni compartir información confidencial ante solicitudes de terceros.

El episodio vuelve a poner en discusión los mecanismos de custodia y los controles de seguridad de las grandes plataformas de criptomonedas. La dimensión del ataque contra uno de los principales actores del mercado expone que, incluso en compañías con millones de usuarios y enormes recursos, las fallas operativas pueden tener consecuencias de alcance global.