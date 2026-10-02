Generación Silver

"La edad no nos representa": el concepto que rompe el miedo al cambio profesional y los dos tipos de inteligencia que el talento senior necesita activar

Un especialista en empleabilidad plantea que la madurez profesional puede ser el inicio de una etapa distinta. La clave no está en el tiempo transcurrido, sino en la capacidad de actualizar la propuesta de valor y fortalecer redes heterogéneas

Un hombre con gafas y pelo canoso sonríe mientras escribe en un teclado junto a un ordenador portátil y una taza de café sobre el escritorio.
La reinvención profesional permite utilizar la trayectoria previa para planificar los siguientes pasos en el mercado laboral.
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Para Gustavo dos Santos, especialista en empleabilidad, la reinvención profesional no supone abandonar la trayectoria previa, sino usarla para planificar el próximo paso en un mercado marcado por cambios tecnológicos, demográficos y emocionales. El desafío, sostuvo, alcanza de forma particular al talento senior, que debe convertir su experiencia en nuevos proyectos sin esperar a que su carrera entre en descenso.

Licenciado en administración de empresas y asesor de compañías en procesos de desarrollo de carrera y transformación digital, dos Santos plantea que la madurez profesional puede ser el punto de partida de una etapa distinta. Bajo esa mirada, no existe un retiro definitivo, sino la búsqueda de un nuevo propósito laboral.

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El especialista advirtió que cada persona podría atravesar entre 10 y 15 transiciones durante su recorrido laboral. Para él, esos cambios no deberían leerse como interrupciones, sino como ciclos más cortos conectados entre sí por aprendizajes, experiencias y nuevas decisiones.

También sostuvo que la edad no define la vigencia de un profesional. La capacidad de adaptarse, actualizar conocimientos y construir redes profesionales resulta más determinante que el tiempo transcurrido en una carrera.

La reconversión, antes de que la carrera pierda impulso

Dos Santos retomó la idea de la segunda curva del filósofo social Charles Handy, autor de La segunda curva, para describir un camino laboral que no avanza de forma recta. Handy planteó que “todo lo que sirvió al pasado no va a funcionar en un futuro incierto” y recomendó iniciar una nueva etapa antes de que la anterior comience a bajar.

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Al referirse a la decisión de cambiar de rumbo, dos Santos afirmó: “No se trata de avanzar hacia el vacío. Hoy reinventarse es repensarse”. Según explicó, esa revisión puede aparecer cuando una persona deja de sentirse representada por el proyecto que eligió o cuando percibe que su trabajo ya no le ofrece desafíos.

La propuesta incluye abandonar la idea de una única alternativa profesional. Ante escenarios laborales variables, el especialista señaló: “Hoy existen varios planes A que pueden convivir. Ya no hay un plan B si pensamos en un cambio”. Para dos Santos, pensar en distintas opciones permite ensayar proyectos sin considerar que una transición equivale a un fracaso.

Persona de espaldas mirando laptop abierta con ofertas de empleo, en escritorio con taza azul, cuadernos y lámpara, ventana al fondo.
Una persona atraviesa entre 10 y 15 transiciones a lo largo de su vida laboral.

La pausa y la lectura del mercado como parte de la estrategia

El especialista ubicó la hiperactividad como uno de los obstáculos para decidir sobre una carrera. Al describir ese comportamiento, planteó: “Nos hemos acostumbrado a la hiperactividad, donde muchas veces, desorientados y aturdidos, evitamos la pausa para reflexionar sobre la dirección que le estamos dando a nuestra carrera y el sentido con el que abordamos el trabajo”.

Esa pausa, según dos Santos, debe servir para reunir información, interpretar señales del mercado laboral local y global, detectar patrones y diseñar estrategias para distintos escenarios. La reconversión requiere planificación, acción y disposición para probar nuevos desafíos antes de que la desmotivación se convierta en una meseta.

El autor vinculó este proceso con lo que Bruce Feiler llamó “terremotos vitales” en Transiciones, publicado en 2022. Feiler define esos períodos como corrientes de cambio que abren una etapa de alteración, transición y renovación, una descripción que Dos Santos aplica a las decisiones profesionales.

Talento senior: aprendizaje y experiencia combinados

Para dos Santos, el cambio tecnológico y la transformación demográfica obligan a revisar qué puede aportar cada profesional. “Estamos ante dos revoluciones: una revolución tecnológica y una demográfica que atraviesan el camino de nuestro talento”, afirmó al referirse a quienes perciben las nuevas herramientas como una amenaza de reemplazo.

Hombre canoso con saco azul sentado ante una mesa de madera en una oficina con ventanales hacia la ciudad.
El especialista afirma que en el contexto actual pueden convivir distintos planes A en lugar de depender de un solo plan B.

Su planteo apunta a combinar inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La primera alude a la posibilidad de incorporar conceptos y adaptarlos a situaciones nuevas; la segunda, al uso de habilidades y saberes adquiridos a lo largo de la experiencia laboral.

La reinvención, desde esa perspectiva, demanda actualizar la propuesta de valor, sostener la visibilidad dentro y fuera de las organizaciones y fortalecer una red de contactos heterogénea. Dos Santos afirmó que “la edad no nos representa; nos representan los proyectos, las acciones y los resultados”.

El especialista señaló que el nuevo equipaje profesional debe incluir aprendizajes, vínculos y capacidad de adaptación. “Reinventarse es generar nuevos aprendizajes que permitan al profesional senior soltar otros prejuicios, desapegarse para darle identidad a otras prácticas profesionales en otros espacios laborales”, sostuvo.

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