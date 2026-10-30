Gobierno de Honduras investiga alzas en el precio del cartón de huevos y advierte multas de hasta 10 mil salarios mínimos

Eddy Ordóñez informó sobre las investigaciones por posibles aumentos especulativos en el precio de los huevos (Foto: Cortesía)

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El Gobierno de Honduras investiga posibles aumentos especulativos en el precio del cartón de huevos y advierte que impondrá sanciones a los responsables si comprueba que los incrementos superan los valores acordados con los productores.

El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, informó este jueves que las autoridades realizan inspecciones y solicitan documentación para determinar si las variaciones en los precios responden a los costos de producción o a prácticas que afectan a los consumidores.

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Ordóñez explicó que la Dirección de Protección al Consumidor solicitó formalmente a los productores de huevos del país sus tablas de costos, con el propósito de comparar los gastos de producción con los precios de comercialización y comprobar si los aumentos tienen una justificación económica.

“Nosotros a todos los productores de huevo del país les solicitamos de manera formal, oficial, a través de la Dirección de Protección al Consumidor, que nos facilitaran toda la información de su tabla de costos”, manifestó el funcionario.

El Gobierno solicitó a los productores las tablas de costos para verificar los incrementos. (FOTO: La Tribuna)

Según el ministro, esta información es fundamental para establecer si los productores están respetando los acuerdos alcanzados con el Gobierno. Las autoridades buscan identificar posibles incrementos injustificados sin generalizar los señalamientos a todo el sector.

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El funcionario indicó que, aunque se han registrado incrementos progresivos en distintos productos, algunos productores de huevos estarían aplicando aumentos que duplican o triplican los valores acordados con el Gobierno.

Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Económico envió una solicitud oficial para que los proveedores entregaran sus tablas de costos en un plazo de dos días hábiles. Sin embargo, Ordóñez aseguró que algunos productores no presentaron los documentos requeridos dentro del tiempo establecido.

“O sea, no están respetando los acuerdos con el Gobierno, algunos productores, no todos. Entonces, nosotros enviamos una solicitud formal donde le damos dos días hábiles para que nos facilitaran la información y no nos enviaron la información”, declaró.

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Algunos proveedores no entregaron la documentación requerida en el plazo de dos días hábiles. (FOTO: La Prensa)

La falta de documentación es uno de los aspectos que las autoridades buscan esclarecer durante las investigaciones. Las tablas de costos y las facturas permitirán determinar si los precios actuales corresponden a los gastos reportados o si existen incrementos por encima de los parámetros acordados.

El ministro aclaró que los señalamientos no involucran a todos los productores, sino a aquellos sobre los que existen indicios de posibles incumplimientos. Por ello, las autoridades deberán verificar cada caso antes de establecer responsabilidades.

Como parte de las acciones, el Gobierno desarrolla operativos de inspección en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección de Protección al Consumidor y la Policía Militar.

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Las intervenciones tienen como objetivo revisar inventarios, verificar facturas relacionadas con los costos y prevenir posibles prácticas de acaparamiento.

Con estas medidas, las instituciones buscan recopilar información que permita comprobar las denuncias y determinar si existen irregularidades en la comercialización de los huevos.

Las autoridades investigan aumentos que presuntamente duplican o triplican los valores acordados. (FOTO: La Prensa)

La revisión de inventarios permitirá conocer las existencias disponibles en los establecimientos inspeccionados, mientras que el análisis de las facturas ayudará a contrastar los gastos documentados con los precios cobrados a los consumidores.

La participación de varias instituciones busca reforzar la supervisión y facilitar la identificación de posibles incumplimientos. Los resultados de estas actuaciones serán relevantes para determinar si corresponde iniciar procedimientos sancionatorios contra los responsables.

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Ordóñez advirtió que los negocios en los que se compruebe especulación podrían enfrentar multas de hasta 10 mil salarios mínimos. El funcionario sostuvo que las autoridades aplicarán las sanciones correspondientes cuando las investigaciones permitan establecer que los incrementos superan los parámetros acordados.

Por ahora, el ministro no detalló cuántos establecimientos han sido inspeccionados, cuántos productores omitieron entregar la documentación ni si ya se han impuesto sanciones relacionadas con estas denuncias.