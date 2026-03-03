Galperin dijo que ya no recomienda aprender a programar: el consejo del hombre más rico de Argentina para los estudiantes

El CEO y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, en una foto de archivo (EFE)

En el podcast “Founder’s Mentality: The CEO Sessions” de Bain & Company, Marcos Galperin compartió su visión de gestión y liderazgo al frente de Mercado Libre, abordando su decisión de dejar de percibir salario, el impacto de la inteligencia artificial y la presión de la competencia china. En medio de la charla, dejó una recomendación para los nuevos talentos que entran al sector tech: aprender a programar ya no es la clave.

Durante su intervención, Galperin afirmó que renunció a recibir un salario y a su puesto ejecutivo en Mercado Libre para enviar una señal clara de entrega total a la empresa. También sostuvo que la irrupción de la inteligencia artificial cambiará el perfil de los programadores, reduciendo su número en los próximos años, y advirtió que la formación futura será distinta. Finalmente, resaltó el desafío que representa la competencia china por su disciplina y tecnología, y apostó a la cultura y el compromiso como ventajas diferenciales.

Galperin y la renuncia a su salario en Mercado Libre

Marcos Galperin enfatizó el valor del ejemplo personal ante el equipo directivo: “Renuncio a mi salario, a mi trabajo, a mi cargo, porque quien lidere esta empresa no puede enfocarse en Mercado Libre y otras cosas. Mercado Libre tiene que ser tu vida”.

El directivo explicó que este proyecto es mucho más que una compañía: “Es un proyecto de vida para mí, para mis hijos y mi esposa. Todos tratamos de entender cómo resultará en los próximos años”.

Según relató en el pódcast de Bain & Company, su entorno también asume el mismo grado de implicación: “Puedo estar con mi familia, y estoy con mi familia, pero pienso en Mercado Libre veinticuatro/siete”. Añadió: “Mi esposa lo sabe. Mi esposa piensa en Mercado Libre veinticuatro-siete también. Es nuestro cuarto hijo”.

La inteligencia artificial y el consejo para nuevos talentos

Durante la conversación con Bain & Company, Galperin abordó el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la compañía: “Tenemos veinte mil programadores. Este es el primer año en la historia en el que no creceremos en número de programadores. Y es altamente probable que en cinco años quizás tengamos diez mil programadores, no porque los hayamos despedido, sino porque no estamos contratando a nadie”.

Marcos Galperin dijo que espera que en los próximos cinco años su empresa pase de tener 20.000 programadores a 10.000 (dfsud.com)

El empresario destacó que la recomendación para los nuevos talentos ya no es aprender a programar, sino entender los fundamentos matemáticos y la lógica: “Hace diez años, le habría dicho a cualquiera: ‘Tienes que aprender a programar’. Hoy digo: ‘Tienes que saber matemáticas. Tienes que entender lo básico de pensar y los números, pero no tienes que programar’”.

Galperin advirtió que la evolución tecnológica puede dejar obsoletas las herramientas actuales: “Quizás nuestra app quede obsoleta. Así que estamos trabajando en todas esas cosas”.

Subrayó que el desafío para la empresa es conjugar optimización e innovación desde el propio equipo: “El equipo de liderazgo tiene que entender que hay que optimizar el mínimo, escalar, mejorar los márgenes, usar ese dinero para innovar y autointerrumpirte”.

El desafío de la competencia china para Mercado Libre

Galperin analizó la presión de la competencia china en el sector tecnológico y las diferencias con otros actores internacionales: “La competencia es muy saludable, sabes. Cuando tienes un competidor poderoso, evitas esas luchas internas. No te da tiempo para eso. Es darwiniano. Si pierdes demasiado tiempo en eso, mueres. Así de simple”.

Reconoció la disciplina y el empuje de los competidores asiáticos: “Hasta ahora, con los chinos, no hemos visto ninguna intención de restringirse. Su tecnología es muy buena, y trabajan mucho. Así que decimos que será una batalla larga y difícil”.

Comparó además la actitud con la de empresas de otras regiones, resaltando la tenacidad de los rivales: “Creo que estos tipos son buenos, pero tienen disciplina, ¿sabes? No están dispuestos a perder quinientos millones de dólares al año para siempre en Brasil. En algún momento aparece disciplina. Hasta ahora, con los chinos, no hemos visto ninguna intención de restringirse”.

La matemática y la lógica pueden ser áreas de estudio más fructíferas que la programación, según Galperin

Liderazgo y cultura organizacional según Galperin

El directivo dedicó una parte del diálogo a la cultura interna de Mercado Libre y la selección de equipos: “Esta cultura de intentar actuar como un equipo deportivo de élite es clave en el sentido de que muchas veces retienes a algunas personas porque tienen la cultura, pero tal vez no están rindiendo. ¿Sabes qué? Lo siento. El rendimiento tiene que estar presente”.

Valorizó el rendimiento por encima de la permanencia y propuso nuevas funciones para quienes comparten la cultura pero no alcanzan los objetivos: “Quizá, si tienes la cultura, te encontramos otra posición. A lo mejor, ya no eres el número nueve. Ya no vas a anotar. Pero puedes ser el asistente del entrenador, o estar en la oficina del manager, o ayudarnos a vender más entradas. Pero necesitamos que, en el campo, estén quienes rinden”.

Galperin insistió en el liderazgo por ejemplo: “En Mercado Libre hablamos de liderar con el ejemplo. Para mí, eso es lo más importante”.

Explicó la importancia de crear espacios de crecimiento: “El proceso de mi salida crea oportunidades que necesitas, porque cuando tienes mucha gente ambiciosa, si no creas oportunidades, la pierdes”.

También fue claro sobre la estructura interna de la empresa: “En Mercado Libre, los de marketplace, los de fintech y los ingenieros son los que entregan el valor. El resto, rol de apoyo, y eso es muy claro”.

Para evitar la burocratización, Galperin defendió la claridad de funciones: “En la mayoría de las grandes burocracias, es la tiranía de la excelencia funcional. Todas las áreas pasan el día presentando PowerPoints. Esos están para apoyar al negocio”.

Finalmente, subrayó que la competencia ayuda a mantener alineados a los equipos y a evitar la complacencia: “De nuevo, la competencia es de tanta ayuda, alinea a todos”.

La intervención de Marcos Galperin en el pódcast de Bain & Company dejó en claro que el motor de su gestión es el desafío y la construcción de un proyecto en constante evolución, no la recompensa económica. Para él, la motivación parte del objetivo y de la transformación diaria de Mercado Libre, una fuente de energía que considera tan vigente como en el primer día.