BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, se dirige a la Junta General de Accionistas. (Reuters/Vincent West)

BBVA ha cerrado el ejercicio de 2025 con un beneficio neto atribuido de 10.511 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al año anterior y marca un nuevo récord para la entidad. La evolución positiva en sus principales áreas de negocio, según reflejan las cuentas anuales, sitúa al banco en una posición de crecimiento sostenido.

El presidente, Carlos Torres, ha valorado estos resultados, subrayando la capacidad de BBVA para “combinar crecimiento y rentabilidad”. Ha destacado que este desempeño “se ha traducido en una excelente creación de valor, que nos permite acelerar la remuneración a nuestros accionistas”. En este sentido, el consejo ha propuesto un dividendo complementario de 0,60 euros por acción que se abonará en abril de 2026. Junto con el dividendo a cuenta ya pagado en noviembre, la retribución total vinculada a 2025 ascenderá a 0,92 euros por acción, con un desembolso global de 5.249 millones de euros para los accionistas.

En cuanto a las cifras generales, el banco ha registrado un margen bruto de 36.931 millones de euros, un 4,1% más, y un margen de intereses de 26.280 millones de euros tras crecer un 4 % durante el año. Asimismo, BBVA ha captado una cifra récord de 11,5 millones de nuevos clientes, de los cuales el 66% se ha incorporado a través de canales digitales, reforzando su estrategia de crecimiento en el entorno digital.

En el plano internacional, la entidad ha presentado perfiles diferenciados por regiones: consolidación del negocio en España, impulso notable en Turquía, caída moderada del beneficio en México y crecimiento en el resto de Latinoamérica. Los principales indicadores financieros y de solvencia han confirmado la solidez del balance y la capacidad del banco para sostener su rentabilidad.

Oficinas de BBVA.

Resultados por áreas de negocio

Por países, España ha obtenido un beneficio neto atribuido de 4.175 millones de euros, equivalente a un crecimiento del 11,3%. El margen bruto en este mercado ha alcanzado 10.027 millones de euros (un 6,2 % más), mientras que el margen de intereses se ha situado en 6.588 millones de euros, con un avance del 3,2%.

En México, el beneficio neto atribuible ha descendido hasta 5.264 millones de euros, lo que supone una disminución del 3,4%. Los ingresos totales en el país han sumado 15.198 millones de euros, un 0,9 % menos que el año anterior.

El negocio en Turquía ha registrado un impulso significativo, con un crecimiento del beneficio neto del 31,8%, situándolo en 805 millones de euros. Los ingresos en este mercado han avanzado un 23,8%, hasta 5.213 millones de euros.

El resto de Latinoamérica ha aportado un beneficio neto de 726 millones de euros, un crecimiento del 14,3 %. Los ingresos en estas geografías han totalizado 5.363 millones de euros, aunque con un descenso del 0,8%.

En términos comerciales, la captación de 11,5 millones de nuevos clientes globalmente consolida el papel de los canales digitales en la estrategia de BBVA, con ritmos de incorporación distintos en cada mercado.

Logo de BBVA. (Reuters/Dado Ruvic)

Solvencia y gestión de activos

A 31 de diciembre de 2025, BBVA presentaba un total de 859.576 millones de euros en activos, lo que supone un incremento interanual del 11,3%. Los préstamos y anticipos a la clientela han alcanzado los 460.401 millones de euros, un 11,6% más que el ejercicio anterior.

La cartera hipotecaria global ha avanzado un 5,4 % para situarse en 99.668 millones de euros. El saldo de crédito al consumo creció hasta 51.938 millones de euros (14% más), y la cartera de tarjetas sumó 28.753 millones de euros, con un incremento del 10,3%.

La cifra de créditos de dudoso recobro se ha elevado a 14.346 millones de euros, un 1 % más respecto al año anterior. Esta evolución ha permitido reducir la tasa de mora hasta el 2,7 %, tres décimas menos que al cierre de 2024.

En cuanto a los pasivos, la entidad gestionaba a final de año 797.778 millones de euros, lo que supone un aumento del 12 %. Destacan los depósitos de clientes, que ascendieron a 502.501 millones de euros (12,3% más).

Los recursos fuera de balance han mostrado un crecimiento relevante: la gestión de fondos de inversión y carteras alcanzó los 183.201 millones de euros (+17,2%), el patrimonio en planes de pensiones subió a 34.306 millones de euros (+8,5%) y el resto de recursos llegó a 6.876 millones de euros (+45,5%).

La ratio de capital CET1 cerró el año en el 12,7 %, tras un descenso de 18 puntos básicos. La ratio de capital total mejoró en 31 puntos, hasta el 17,21 %. El retorno sobre capital tangible (RoTE) se situó en el 19,3%, cuatro décimas por debajo del curso anterior.

Política de dividendo y remuneración al accionista

El consejo de administración ha propuesto un dividendo complementario de 0,60 euros por acción, cuyo pago está previsto para abril de 2026. Sumado al dividendo a cuenta ya abonado en noviembre (0,32 euros por acción), la remuneración total para el accionista correspondiente al ejercicio 2025 alcanza 0,92 euros por acción, lo que representa un desembolso de 5.249 millones de euros.

Esta política de dividendos se vincula a la creación de valor obtenida durante el año y a la estrategia de fortalecer la fidelización del accionista. La planificación comunicada por BBVA anticipa una distribución acelerada de los beneficios correspondientes al ejercicio.

El cierre anual se completa con el dato del retorno sobre capital tangible (RoTE), que ha descendido hasta el 19,3 %, en consonancia con la evolución de los principales indicadores de rentabilidad, capital y solvencia.