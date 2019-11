"No solo nos quedamos con poco dinero para poder vivir al pagar las cuotas, sino también, los vecinos de este desarrollo tuvimos problemas porque en el medio de la operatoria nos cambiaron de banco, todo había empezado con el Hipotecario, pero en el medio, nos pasaron al Santander Rio, que a su vez, nos llevó la tasa de interés del 4% al 8% anual. Intentamos hablar con Iván Kerr (el secretario de Vivienda), pero no nos recibió. En cambio, sí, nos recibieron los legisladores de Salta, que nos contuvieron pero tampoco no obtuvimos respuesta satisfactoria todavía”.