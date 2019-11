“ No vamos a traer zapatillas de China o bicicletas de Corea para que nuestros productores sigan cayéndose. Eso no es una economía cerrada, es ser inteligentes ”, dijo y se ganó los aplausos del auditorío. También adelantó que se van a profundizar los acuerdos con el Mercosur, más allá de que los presidentes que hoy integran el bloque comercial tengan pensamientos diferentes. “Ninguna diferencia me va a hacer poner a la Argentina en el lugar equivocado”, advirtió.