“Tenemos que buscar una forma de reforzar la operación en la región que se debilitan porque no son capaces de crecer por la inflación. Buscamos reforzar eso y se puede hacer vía alianzas, combinación, de varias formas. Todas las opciones están abiertas. Pero sentimos que necesitamos cambiar”, dijo esta tarde en Madrid Álvarez-Pallete. Ese “todas las opciones están abiertas” del número uno de la compañía fue la llave para hablar de venta , aunque en la empresa aclaran que no es la única opción sobre la mesa y que, si se da, no hay plazos ni apuros.