La paridad de los bonos argentinos cayó en los nominados en euros, pero no se puede medir el riesgo país porque el feriado norteamericano impidió que cotizara el Bono del Tesoro. Pero la tendencia es que el riesgo país aumente. Estas medidas podrán calmar al dólar, pero no le devuelven al inversor la confianza en el país ni la seguridad de que sus bonos no van a ser defaulteados. Tal vez si la medida del domingo se hubiera tomado antes de anuncia el reperfilamiento de los títulos del Tesoro, la historia hubiera sido distinta.