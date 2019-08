Si bien no hay datos oficiales, se calcula que en Argentina hay 1 millón de jugadores de Fortnite, 500.000 de Apex Legends, 400.000 de FIFA y PES, 250.000 de League of Legends y Clash Royale, 100.000 de Counter Strike y 50.000 de Dota 2 y Hearthstone. Y un numero indeterminado, aunque alto, de chicos y chicas que juegan a Call of Duty, Minecraft, entre otros.