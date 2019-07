El 97% de los dueños de pymes argentinas cree que tener un plan de transición es importante tanto para su futuro como para el futuro del negocio, pero más de la mitad (51%) no hizo ninguna planificación al respecto. Otro 40% dice haberlo hecho pero no está documentado, el 86% no está familiarizado siquiera con cuáles son las opciones y el 89% no tiene un equipo formal para trabajar en la transición.