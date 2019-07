– Se dice que la aplicación de licencias de importación o de exportación, permitidas, ocurrirá solo cuando no haya otro instrumento posible para una administrador de comercio; y estas medidas deberán ser justas, neutrales, equitativas y no discriminatorias. Las licencias no automáticas solo serán aplicadas para lograr objetivos propios del mismo acuerdo y deberán ser especificadas y explicadas. Cualquier medida de este tipo deberá ser suficientemente publicada. Lo referido a licencias de importación es aplicable a licencias de exportación también.