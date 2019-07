¿Qué pasa con los propietarios que no quieren "malvender" sus inmuebles? Balayan recomienda analizar el costo de oportunidad de no vender. "No se percibe como costoso para quien tiene buen poder adquisitivo mantener un departamento mientras se encuentra a la venta considerando que los costos son en pesos y la venta en dólares, pero la pregunta clave es que se podría estar haciendo hoy con el dinero de la venta. Si la respuesta es 'no gran cosa' entonces ¿por qué apurarse a vender? Quizás algunos tienen perspectivas optimistas del precio futuro del inmueble y prefieren no apurar el proceso de venta", explicó.