— ¿De qué hablan con los bancos cuando hablan de regulación? ¿A quién están mirando?



— Cuando se habla de generalidades se empantana la discusión. Entonces, algunas veces hacen referencia a fintech que hacen intermediación financiera y no debería haber ninguna empresa que no sea banco que lo esté haciendo, sea cooperativa, fintech o cómo se llame. Si ese fuera el caso, el Banco Central debería tomar cartas en el asunto y sancionar y regular. Son expresiones tiradas en el aire sin fundamentos. Nosotros no vemos ese tipo de problema de regulación. Y se hizo referencia a asimetrías impositivas. Hay algunos casos que sí, pero no los impulsamos nosotros. Lo que es tendencioso del informe de FIEL es que se hacía referencia a las asimetrías de las fintech pero no a las de los bancos. En la discusión a alto nivel coincidimos en gran parte, pero cuando no se entra en detalle se genera bastante confusión. Tenemos mucha suerte en Argentina, los reguladores están abiertos a escuchar a los nuevos jugadores. Se hicieron cosas increíbles.