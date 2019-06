– ¿A cuánto puede llegar el precio del bitcoin este año y por qué? "Después de haber empezado el año en un precio cercano a USD 3.200 por unidad, el bitcoin vio una subida repentina que se debió a la llegada de los primeros fondos institucionales, que a través de sus grandes posiciones puede darle mayor liquidez y estabilidad a la moneda digital. Hoy no tengo una previsión de precio para este año: todavía no creo que haya una tendencia clara. Es posible una caída y luego un repunte o que simplemente siga escalando cómo está sucediendo en estas últimas semanas. Eventualmente, podría llegar a superar los máximos históricos, incluso ya hay analistas que hablan de entre USD 40.000 y 100.000 para 2020. Que el precio haya llegado a estos valores de hoy sin una subida en las búsquedas de la palabra 'bitcoin' en Google avala de alguna manera la teoría de algunos analistas que son los fondos institucionales los que están moviendo el precio y no el público general, como sucedió en 2017 cuando hubo una masificación de los criptoactivos".